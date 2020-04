Geleakter Cyberpunk 2077-Controller für Xbox One schaut richtig gut aus

Ihr freut euch schon auf CD Projekt Reds Action-RPG Cyberpunk 2077 und wollt euch schon jetzt in die richtige Stimmung versetzen? Auf Amazon wurde jetzt ein neuer Wireless Controller für die Xbox One geleakt, welcher dem Anschein nach in Kooperation mit CD Projekt Red entstand und im Design von Cyberpunk 2077 erstrahlt.

Der Controller wird folgendermaßen beworben:

Lebe das Söldnerleben mit dem Xbox Wireless Controller - Cyberpunk 2077 Limited Edition

Das robuste Design basiert auf dem Kult-Cyberpunk-Charakter Johnny Silverhand

Tauche ein in eine Zukunft, in der Technologie der Schlüssel zum Überleben ist

Benutzerdefinierte Tastenbelegung mit der Xbox-Accessoires-App

Schließe jedes kompatible Headset an die 3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse an

Amazon has a listing for a Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox One Controller, set to release May 4. Not live for pre-order yet https://t.co/XXxtjfdon2 pic.twitter.com/Rk0NnXmEVt — Lbabinz ?? (@Lbabinz) April 15, 2020

Ein interessantes Accessoire

Ein hübscher Controller: Trotz des "Werbesprechs" macht der Wireless Controller optisch durchaus was her. Er sieht abgegriffen aus, als wäre er schon benutzt worden und jemand hätte auf einer Seite "No Future" eingeritzt. Zudem ist das Logo von Arasaka zu sehen. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen in der Welt des Action-RPGs, welches Waffen verkauft.

Interessanterweise wurde der Controller noch nicht offiziell von Microsoft oder CD Projekt Red angekündigt, sondern tauchte über Twitter auf. Erscheinen soll er am 4. Mai. Auf der kanadischen Seite von Amazon ist er bereits zu finden, kaufen könnt ihr ihn aber noch nicht.

Vielleicht tröstet euch dieser gut aussehende Xbox-One-Controller ein wenig darüber hinweg, dass Cyberpunk 2077 eigentlich heute, am 16. April hätte erscheinen sollen. Nun findet der Release erst am 17. September statt.

Wie gefällt euch der Controller?