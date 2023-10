'Die Xbox-Version ist für mich gestorben' – Cyberpunk 2077 hat seit Monaten ein riesiges Grafik-Problem und erst jetzt ist Hilfe in Sicht

Auch Reed wäre bei der Xbox-Version von Cyberpunk 2077 vorsichtig.

Mega-Update 2.0 war dank zahlreicher Verbesserungen so etwas wie der große Neustart für das dystopische Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077. Mit Phantom Liberty erschien darüber hinaus eine Story-Erweiterung, die mit den besten Spielen des Jahres mithalten kann.

Aber ist die Geschichte vom Open World-Meilenstein damit schon auserzählt? Für viele Käufer*innen der Xbox-Version sicherlich nicht, denn sie beklagen seit Mitte November ungemein störende Grafik-Fehler, die bisher nicht behoben wurden.

Im Gegenteil: Mit Patch 2.0 sind sie sogar schlimmer geworden. CD Projekt RED scheint allem Anschein nach in den kommenden Wochen aber mit einer weiteren Aktualisierung auf den Community-Ärger zu reagieren.

Im November 2022 erschien mit Patch 1.61 ein wichtiges wie auch folgenschweres Update. Mit AMDs FidelityFX Super Resolution 2.1 (kurz: FSR 2.1) wurde eine moderne Skalierungstechnik in Cyberpunk 2077 auf allen Plattformen – mit Ausnahme der Last Gen-Systeme – implementiert.

Vereinfacht ausgedrückt wandelt FSR 2.1 Frames, die in einer niedrigen Auflösung gerendert wurden, in Bilder mit höherer Auflösung um.

Beispielsweise wird somit aus 1440p im Ray-Tracing-Modus der PS5- und Xbox Series X-Fassungen eine scheinbare 2160p-Auflösung, die kaum von einem "echten" 4K-Bild zu unterscheiden wäre.

Mit FSR 2.1 kommt es jedoch am PC und an den Xbox Series-Konsolen zu Darstellungsfehlern, die bis heute anhalten. Unter anderem bleiben fortwährend helle Pixel für kurze Zeitintervalle auf dem Bildschirm stehen:

Hinzu kommen außerdem flackernde und grobpixelige Schatten, die vor allem bei Nacht von den Scheinwerfern des gerade gefahrenen Fahrzeugs ausgehen:

Und wohl auch zu Fuß am hellichten Tag anzutreffen sind:

Posts in unseren Kommentarspalten, auf Reddit und in den offiziellen Support-Foren lassen darauf schließen, dass die Problematik mit Version 2.0 (und auch Hotfix 2.01) nicht weggegangen ist, sich sogar verschlimmert haben könnte.

Wie eingangs erwähnt, treten die störenden Pixel und flackernden Texturen auf, seitdem FSR 2.1 den Weg in Cyberpunk 2077 gefunden hat. Spieler*innen vermuten hinter dem Fehler einen "Reset" oder eine Fehlkalkulation des Skalierungsverfahrens.

Die grelle Verpixelung könnte also damit erklärt werden, dass Bildpunkte aus früheren Frames keiner Bewegungsrichtung zugeordnet werden konnten und dadurch falsch berechnet werden. Eigentlich sollte der FSR 2.1-Algorithmus die zusätzlich generierten Pixel anhand von Bewegungsinformationen mit passenden Farbwerten versehen.

Bei den flackernden Schatten und Texturen könnte es sich hingegen um ein gravierenderes Rendering- oder Kompatibilitätsproblem im Hinblick auf FSR 2.1 handeln.

Auf dem PC könnt ihr FSR 2.1 glücklicherweise abschalten oder gegen eine andere Skalierungsmethode austauschen, auf der Xbox Series X|S ist die Technik hingegen permanent aktiv.

Genau wie auf der PS5, die… MOMENT!... Keine Probleme mit FSR 2.1 hat? Tatsächlich liefert die PlayStation-Fassung sogar den entscheidenden Hinweis, wo der Ursprung der Grafik-Probleme liegen könnte.

Auf dem PC und der Xbox kommt die Grafikschnittstelle DirectX 12 zum Einsatz. Diese stellt das Bindeglied zwischen der in Cyberpunk 2077 verwendeten RED Engine und dem Betriebssystem der Konsole oder des Computers dar.

Sony kann DirectX 12 aus Lizenzgründen nicht verwenden und setzt stattdessen auf zwei eigene Grafikschnittstellen: GNM und GNMX. Beide scheinen mit FSR 2.1 und dem Grafikmotor von Cyberpunk 2077 problemlos umgehen zu können, die Kombination aus RED Engine, DirectX 12 und FSR 2.1 sorgt hingegen für die Darstellungsfehler.

Eine weitere Vermutung betrifft die dynamische Auflösung (Dynamic Resolution Scaling, kurz DRS) von Cyberpunk 2077. Dynamic Resolution Scaling bedeutet, dass die Render-Auflösung des Titels jeweils an den Rechenaufwand einer Szene angepasst wird.

Normalerweise funktioniert das auch prächtig im Zusammenspiel mit FSR 2.1, im Falle von Cyberpunk 2077 konnten PC-Spieler*innen allerdings sowohl den Pixel- als auch den Flacker-Fehler replizieren, indem sie DRS gleichzeitig mit FSR 2.1 einschalteten:

Aber auch hier liegt die Vermutung nahe, dass DirectX oder eine Inkompatibilität der einzelnen Render-Bausteine Schuld sein könnte. Denn die PS5-Version von Cyberpunk 2077 nutzt ebenfalls DRS und ist nicht von den Darstellungsfehlern betroffen.

Da viele Fans die Grafikfehler als massiv störend empfanden, haben sie immer wieder bei CD Projekt RED nachgehakt und um ein Update oder zumindest eine Anerkennung der Probleme gebeten.

Aber erst der Quest-Designer Paweł Sasko ließ vor wenigen Tagen auf X (ehemals: Twitter) verlauten, dass dem Studio der Fehler bekannt sei. Es werde bereits an einer Lösung gearbeitet:

Topic is known to our rendering team, but I don’t have any updates I can share at this point, sorry choom