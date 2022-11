Cyberpunk 2077-Patch 1.61 ist da und rüstet NPCs für den schmuddligen Herbst

Was wünscht ihr euch für Cyberpunk 2077? Falls es abwechslungsreiche Regenschirme sind, könnt ihr euch glücklich schätzen, denn Patch 1.61 liefert genau das. Okay, Spaß beiseite: Die neuen Regenschirme gehören tatsächlich zu den Inhalten, aber es gibt natürlich wichtigere Verbesserungen. Das Update liefert vor allem zahlreiche Bug Fixes. Es ist bereits für PC, Konsolen und Stadia verfügbar.

Fehlerbehebung, Regenschirme und Spielautomaten

Nach dem großen Content-Update 1.6, das unter anderem ein Transmog-System, neue Aufträge und Waffen im Gepäck hatte, ist bei 1.61 Problembehebung angesagt. Das Patch geht beispielsweise Fehler an, die in Quests auftreten, nimmt sich fehlender Kollision an, die dafür sorgen kann, dass V durch die Map fällt und behebt Probleme mit Waffen. Auch der Fehler, bei dem ihr euren Xbox One-Spielfortschritt nicht auf PC oder PlayStation-Konsolen übertragen konntet, sollte nun der Vergangenheit angehören.

Zu den kurioseren Notizen gehört der Hinweis, dass NPCs nun Regenschirme in verschiedenen Formen und Farben tragen. Dafür könnt ihr nun nicht mehr an Spielautomaten zocken, wenn diese in der Horizontalen herumliegen. Wir hoffen also, dass das nicht zu euren Lieblingsbeschäftigungen im Spiel gehörte.

Hier findet ihr mehr zu Cyberpunk 2077:

In diesem Trailer könnt ihr euch noch mal die Neuerungen aus dem letzten Update, 1.6 anschauen:

1:35 Cyberpunk 2077-Trailer stellt das Edgerunners-Update 1.6 vor

Hier findet ihr die Patch Notes

In folgenden Kategorien wurden Fehler behoben:

Quests und Open World

Visuelles, Gameplay

UI

PC

Konsole

Stadia

Verschiedenes

Ihr wollt es genauer wissen, beziehungsweise wartet auf die Lösung eines bestimmten Problems? Die kompletten Patch Notes zu allen Änderungen findet ihr auf der offiziellen Cyberpunk 2077-Webseite.

Was sagt ihr zum neuen Patch? Gibt es Verbesserungen oder Bug Fixes, auf die ihr gewartet habt?