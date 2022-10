Cyberpunk: Edgerunners-Anime soll erstmal keine 2. Staffel bekommen, aber es gibt Hoffnung

Cyberpunk 2077 verdankt sein Comeback unter anderem auch der zeitlich passend veröffentlichten Edgerunners-Animeserie auf Netflix. Die umfasst bisher nur eine einzige Staffel und von einer Ankündigung zu Staffel 2 fehlt bisher jede Spur. Jetzt gibt es allerdings einige interessante Aussagen von CD Projekt Red dazu: Offenbar besteht durchaus noch Hoffnung.

Cyberpunk: Edgerunners soll eigentlich keine zweite Staffel bekommen, aber...

Cyberpunk: Edgerunners war ein voller Erfolg. Die Netflix-Serie kam sowohl bei Fans als auch Kritiker*innen sehr gut an. Das Anime-Projekt dürfte auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Cyberpunk 2077 so viel Aufwind bekommen hat. Mehr dazu lest ihr in diesem GamePro-Artikel:

37 4 Das Cyberpunk 2077-Comeback: Wie aus einer Katastrophe ein gefeierter Hit wurde

Als Standalone-Staffel geplant: In einem Interview mit Famitsu wurde CD Projekt Reds Japan-Managerin Satoru Honma jetzt gefragt, wie es eigentlich mit einer möglichen Fortsetzung aussieht. Kommt da vielleicht eine zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners auf uns zu? Darauf liefert sie die Antwort, dass aktuell nichts derartiges geplant sei.

Sie persönlich würde zwar gern weiterhin mit japanischen Studios zusammen arbeiten, um mehr Anime zu produzieren. Vor allem, weil es so viel positives Feedback auf Cyberpunk: Edgerunners gab. Aber im Moment werde definitiv nicht an einer zweiten Staffel gearbeitet:

"Nur, um das klarzustellen: Cyberpunk: Edgerunners wurde als ein für sich stehendes Werk geplant. Es gibt also kein 'Wir arbeiten eigentlich im Hintergrund schon an Season 2'. Selbst wenn wir in der Zukunft mehr Anime machen könnten, weiß ich nicht, ob es Staffel 2 wäre oder etwas komplett anderes." (via: VGC)

Falls ihr Edgerunners noch nicht gesehen haben solltet, so sieht die Anime-Serie aus:

...wir geben die Hoffnung auf Edgerunners Staffel 2 nicht auf

Nicht ausgeschlossen: Auch wenn aktuell offiziell nichts geplant ist, muss das natürlich nicht heißen, dass sich das nicht ändern könnte. Die Bereitschaft scheint durchaus vorhanden zu sein und der Erfolg dürfte ebenfalls eine große Rolle bei der Überlegung spielen, ob nicht vielleicht doch noch eine zweite Staffel Cyberpunk Edgerunners kommt.

Vielleicht auch ganz anders: Die Aussagen von Satoru Honma lassen auch die Schlussfolgerung zu, dass wir vielleicht nicht unbedingt eine zweite Staffel Cyberpunk: Edgerunners bekommen, aber dafür vielleicht etwas anderes. Wir würden natürlich auch einen Anime-Film oder eine Serie mit anderen Figuren nehmen, keine Frage.

Eventuell dann zum Cyberpunk 2077-Nachfolger, dem Buch oder dem DLC?

Als nächstes steht erst einmal der Story-DLC Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 an. Der kommt 2023, allerdings nicht mehr für PS4 und Xbox One. Danach geht es vielfältig weiter: CD Projekt RED hat haufenweise The Witcher-Spiele und noch viel mehr in der Pipeline.

Wie findet ihr die Aussicht auf eine zweite Staffel Cyberpunk Edgerunners? Was würdet ihr euch dafür wünschen?