Nur noch drei Tage: Epic schenkt euch jetzt eines meiner liebsten Cyberpunk-Spiele, das ich euch nur empfehlen kann

Epic verschenkt jede Woche Spiele und noch bis Donnerstag ist ein toller Geheimtipp dabei, den ihr euch unbedingt noch schnappen solltet.

Samara Summer
16.02.2026 | 10:15 Uhr

In Nobody Wants to Die erlebt ihr eine packende Cyberpunk-Story.

Im Epic Games Store könnt ihr euch aktuell ein Spiel aus dem Jahr 2024 schnappen, das ihr womöglich noch gar nicht kennt. Wir können euch aber nur empfehlen, bis Donnerstag gratis zuzuschlagen. Dann könnt ihr den Titel dauerhaft behalten.

Video starten 2:01 Neues Cyberpunk-Spiel bietet dank Unreal Engine 5 Hammergrafik - und erscheint schon heute

Falls ihr lieber auf der PS5 zocken wollt, bekommt ihr das Spiel dort aktuell mit ordentlichem Rabatt.

Das erwartet euch im Cyberpunk-Spiel Nobody Wants to Die

Nobody Wants to Die ist im Prinzip ein spielbarer Thriller Noir, der im New York 2329 spielt. In dieser düsteren, neonbeleuchteten Welt ist es Menschen gelungen, nahezu ewig zu leben, indem ihr Bewusstsein von Körper zu Körper transferiert wird.

Ihr schlüpft in dieser SciFi-Welt in die Rolle des abgebrühten Detective James Karra, der nach einem dramatischen Ereignis gemeinsam mit der Polizistin Sara Kai auf der Jagd nach einem Serienmörder ist. Dieser sorgt bei der New Yorker Elite für Angst und Schrecken, und dafür, dass jede Menge dunkle Geheimnisse ans Licht kommen.

Besonderes Highlight des Spiels sind die Atmosphäre und die Dialoge, beziehungsweise Dynamik zwischen James und Sara, die sich nicht nur über den Fall, sondern auch über die Vergangenheit austauschen.

Seid ihr Fans von Story-fokussierten Spielerlebnissen und düsteren Zukunfts-Settings, dann seid ihr hier genau richtig. Mich persönlich hat die Geschichte, die mit sehr ernsten Themen (beispielsweise Tod) daherkommt, aber von jeder Menge zynischen Kommentaren aufgelockert wird, richtig gepackt.

Zudem ist Nobody Wants to Die auch noch ein schicker Unreal Engine 5-Grafik-Leckerbissen. Mehr darüber erfahrt ihr im Test von Kollegin Annika, die 81 Punkte vergeben hat:

Nobody Wants To Die im Test: Dieser Mix aus Cyberpunk und BioShock ist jetzt schon mein Spiel des Sommers - nicht nur wegen der beeindruckenden Unreal Engine 5-Grafik
von Annika Bavendiek
Nobody Wants To Die im Test: Dieser Mix aus Cyberpunk und BioShock ist jetzt schon mein Spiel des Sommers - nicht nur wegen der beeindruckenden Unreal Engine 5-Grafik
von Annika Bavendiek

Das Gameplay fällt dagegen eher seicht aus und falls ihr eher Bock auf rasante Cyberpunk-Action habt, dann wird euch dieses Detektivspiel wahrscheinlich eher enttäuschen, den darauf müsst ihr gänzlich verzichten. Als Ermittler sehen wir uns in relativ kleinen Arealen um, sammeln Hinweise und verwenden dabei Gadgets oder spulen die Zeit zurück.

Die Rätsel und Minispiele fallen dabei relativ simpel aus. Immerhin dürfen wir daneben aber ein paar knifflige Gewissens-Entscheidungen innerhalb der Story treffen und zum Beispiel entscheiden, ob wir uns an Vorschriften halten oder sie kurzerhand alle über Bord werfen.

Je nachdem, wie wir uns schlagen, erleben wir dann eines von zwei unterschiedlichen Enden. Ein Spieldurchlauf dürfte euch rund sechs bis sieben Stunden beschäftigen.

Nobody Wants to Die

Nobody Wants to Die

Genre: Adventure

Release: 17.07.2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
