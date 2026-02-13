Gerücht: Cory Barlog arbeitet weiterhin an einem geheimen Spiel und ein komplett neues God of War mit Ägypten-Setting ist sehr wahrscheinlich

Bekommen wir 2027 einen neuen God of War-Hauptteil, der in Ägypten spielt?

God of War-Fans durften sich im Zuge der gestrigen State of Play-Ausgabe dank zwei Ankündigungen (Remake der Original-Trilogie und ein 2D-Metroidvania) besonders freuen, einen neuen Hauptteil von Santa Monica Studio rund um Kratos und Atreus gab es allerdings nicht zu sehen.



Wie ein bekannter Insider nun aber behauptet, arbeiten Cory Barlog, der Director von God of War und Produzent von God of War Ragnarök, und sein Team hinter verschlossenen Türen noch an einem weiteren Spiel – könnte sich dahinter Kratos' viel gewünschtes Ägypten-Abenteuer verbergen?

Bekommen wir doch noch ein neues God of War in Ägypten?

Die neuesten Gerüchte zu diesem Projekt stammen vom bekannten Insider Shinobi602 (via Pushsquare), der auf Resetera behauptet, dass Cory Barlogs neues Projekt nichts mit den gestern angekündigten Remakes der GoW-Trilogie zu tun habe.

Ein Release im Jahr 2027 sei möglich, mit einer möglichen Ankündigung auf einer State of Play im Mai oder während des Summer Games Fest 2026, spekuliert Shinobi.

Aber was könnte das für ein Projekt sein? Es ist bereits seit längerer Zeit bekannt, dass Cory Barlog an einem neuen Spiel arbeitet. Nun was sich dahinter verbirgt, ist eben komplett unbekannt.

Erste Gerüchte dazu tauchten bereits 2022 auf. Damals hieß es, dass Barlog angeblich an einem Sci-Fi-Spiel mit dem Codenamen "Envelope" werkelt, also an einer komplett neuen IP.

Mit diesem Gerücht räumte der bekannte Journalist Jason Schreier allerdings letzten Sommer auf: Ihm zufolge soll es sich bei ebendiesem Spiel ausdrücklich um keine neue IP handeln, könnte sich aber "fast so anfühlen".

Schreiers Aussage gepaart mit den neuesten Hinweisen von Shinobi bringen erneut einen neuen God of War-Ableger ins Spiel. Das von Schreier erwähnte "Feeling einer neuen IP" deutet auf einen Setting-Wechsel hin. God of War Ragnarök gilt ohnehin als Kratos' und Atreus' offiziell letztes Abenteuer im hohen Norden. Geht es mit einem neuen GoW-Hauptableger also nach Ägypten? Möglich ist es.

Hinweise auf ein Ägypten-Setting für einen neuen Ableger der God of War-Reihe gab es in der Vergangenheit bereits zuhauf.

God of War-Director Cory Barlog hat GamePro bereits in einem Interview auf der gamescom 2018 verraten, dass ein Ägypten-Setting schon während der Entwicklung des 2018 veröffentlichten GoW-Reboots im Raum stand. Dies erwähnte Barlog in der Dokumentation "Raising Kratos" erneut.

Außerdem finden wir n God of War selbst viele Anspielungen auf ein Setting im Land der Pyramiden. So setzt sich Atreus im Tempel des Tyr eine Pharaonenkrone auf, und Tyr selbst trägt Tyr Tattoos von Hieroglyphen auf dem Arm.

Aber bedenkt: Auch wenn viele Hinweise aus der Vergangenheit für ein Ägypten-Setting sprechen, können wir aktuell nur spekulieren. Genießt Shinobis neueste Aussagen mit Vorsicht!

Welche God of War-Ankündigungen gab's auf der gestrigen State of Play?

Die gestrige Februar 2026-Ausgabe der State of Play dauerte rund 60 Minuten. Neben dem Remake der originalen God of War-Trilogie wurde ein 2D-Metroidvania-Spin-Off mit dem Titel God of War: Sons of Sparta enthüllt, das am selbigen Abend sogar noch erschien. Sprich: Ihr könnt's direkt zocken.

Mit Kena: Scars of Kosmora wurde übrigens ein weiteres PlayStation-Highlight während des Livestreams angekündigt. Der Nachfolger des 2021 veröffentlichten Action-Adventures Kena: Bridge of Spirits soll sogar noch 2026 erscheinen, erneut konsolenexklusiv für die PlayStation 5 sowie für den PC. Alle weiteren Ankündigungen von der State of Play findet ihr in unserer oben verlinkten Zusammenfassung.

Welches Spiel wünscht ihr euch von Santa Monica Studio?