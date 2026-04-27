Daniel Radcliffe hat eine anzügliche Cards Against Humanity-Karte unterschrieben und sein fettes Grinsen sagt alles

Auf den stutzigen Blick folgt schnell ein breites Grinsen. (Bild: alltoomediocre auf TikTok)

Berühmte Menschen wie Daniel Radcliffe werden regelmäßig gebeten, Autogrammkarten, T-Shirts oder sogar Körperteile zu signieren. Bei der anzüglichen Brettspiel-Karte, die ihm unter die Nase gehalten wurde, konnte sich der Harry Potter-Star ein dickes Grinsen nicht verkneifen.

Daniel Radcliffe unterschreibt anzügliche Karte über ihn selbst

Was ist das für ein Spiel? In Cards Against Humanity geht es darum, Karten mit Satzbausteinen zu verbinden. Dabei versucht man, den Satz einer anderen Spielerin möglichst lustig oder abstrus mit einer eigenen Karte zu vollenden.

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Das Spiel ist ganz klar an Erwachsene gerichtet und geizt nicht mit bitterbösen und anzüglichen Aussagen. Zudem sind auch immer wieder die Namen von prominenten Menschen vertreten. Unter anderem der von Daniel Radcliffe. Auf der Karte steht (und bitte entschuldigt die derbe Ausdrucksweise):

"Daniel Radcliffe's köstliches A*schloch"

Nur eben ohne Sternchen. Und auf Englisch. Welche Satzanfänge man damit ergänzen könnte, ist eurer Fantasie überlassen. Ob Daniel Radcliffe selbst Fan des Spiels ist, ist nicht überliefert. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass er die Karte kennt.

Der TikTok-User "alltoomediocre" hat nämlich ein Video gepostet, in dem der Harry Potter-Star beim Autogrammeschreiben und Selfiemachen zu sehen ist. Der User hält ihm dabei, wie viele andere Fans auch, ein Stück Papier entgegen, das er doch bitte unterschreiben soll.

Bei diesem Stück Papier handelt es sich allerdings um die besagte Spielkarte. Radcliffe braucht eine Sekunde, um den Spruch zu lesen, dann nimmt er sich die Karte mit einem dicken Grinsen entgegen und unterschreibt sie tatsächlich.

Das Video findet ihr hier:

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Die Person, die das Video macht, dankt ihm dann noch dafür, dass er es mit Humor nimmt, und Radcliffe erzählt, dass er tatsächlich schon mehrere dieser Karten unterschrieben hat. Und so entsteht ein Erinnerungsstück von quasi unschätzbarem Wert.

Habt ihr Cards Against Humanity schon gespielt und wie findet ihr die Reaktion?