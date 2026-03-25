Nach Bluepoint: Sony schließt weiteres PlayStation-Studio und entlässt 50 Mitarbeiter

Mit Dark Outlaw Games muss ein weiteres PlayStation-Studio die Pforten schließen.

Dennis Müller
25.03.2026 | 12:45 Uhr

Alle Infos zur Schließung von Dark Outlaw Games. Alle Infos zur Schließung von Dark Outlaw Games.

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Erst einen Monat ist es her, dass die Schließung von Bluepoint Games für reichlich Wirbel und vor allem für viel Unverständnis innerhalb der PlayStation-Community gesorgt hat - GamePro berichtete. Wie aus einem aktuellen Bericht von Jason Schreier hervorgeht, muss jetzt mit Dark Outlaw Games ein weiteres First-Party-Studio von Sony die Pforten schließen.

Darüber hinaus sollen Einschnitte bei der Entwicklung von Mobile-Spielen vorgenommen worden sein. 50 Mitarbeiter*innen wurden laut Report entlassen.

Gerade erst gegründet, dann wieder geschlossen

Mit Dark Outlaw Games trifft es ein Studio, das erst 2025 vom ehemaligen Call of Duty-Entwickler Jason Blundell gegründet wurde. An welchem Spiel seitdem gearbeitet wurde, ist unklar. Die Entwicklung soll sich laut VGC jedoch in einem frühen Stadium befunden haben.

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Besonders kurios wie tragisch ist, dass mit Deviation Games das ehemalige Studio von Jason Blundell erst 2024 geschlossen wurde. Hier wurde ebenfalls an einem Spiel für Sony gearbeitet.

Blundell ist vor allem für seine Zeit als Co-Studioleiter von CoD-Entwickler Treyarch bekannt, wo er hauptverantwortlich für den beliebten Zombies-Modus war.

Eine weitere Business-News aus der Gaming-Branche, die am vergangenen Dienstag für reichlich Aufsehen gesorgt hat, lest ihr auf der zweiten Seite.

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