So unfassbar gut sieht Crimson Desert aus, wenn ihr Premium-PC-Hardware nutzt

Crimson Desert (Bild: reddit.com/user/Fit-Job4007/)

Crimson Desert sieht auch auf Xbox Series X/S, PS5 und erst recht auf der PS5 Pro größtenteils fantastisch aus, versteht mich nicht falsch. Aber dieser Eindruck verblasst massiv, wenn ihr euch daneben Bilder aus der PC-Fassung anschaut, die auf der aktuell besten und teuersten Grafikkarte überhaupt läuft.

Crimson Desert sieht auf diesen Bildern einfach nur zum Anbeißen aus

Eines der Haupt-Argumente für Crimson Desert ist die gigantische Open World und die unglaubliche Fernsicht.

In keinem zweiten Spiel kann man seinen Blick so schön und gut in die Ferne schweifen lassen. Aber auch die kleinen Details wissen zu überzeugen, wenn ihr alle Regler der PC-Fassung auf Anschlag dreht.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Die hier präsentierten Bilder des Reddit-Users Fit-Job4007 sind auf einem PC entstanden, der vor allem durch eine RTX 5090-Grafikkarte und einen Ryzen 9 9955X3D-Prozessor angetrieben wird. Ja, eine komplett neue X3D2-CPU werkelt hier noch nicht vor sich hin, aber das dürfte auch keinen allzu großen Unterschied mehr machen.

Ansonsten scheint dieser Monster-Rechner das Beste zu bieten, was man für Geld so kriegen kann. Für sehr viel Geld übrigens. Wer eine RTX 5090-GPU haben will, muss dafür aktuell mindestens um die 3.300 Euro hinblättern. Aber dafür bekommt ihr dann eben auch diesen Look in Crimson Desert:

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Der Reddit-Nutzer schreibt sinngemäß, das sei der Beweis für die Überlegenheit des PCs im Vergleich zu Konsolen. Bei dem teilweise wirklich extrem realistischen Anblick kommen wir nicht umhin, ihm beizupflichten, aber der Vergleich hinkt natürlich gewaltig. Immerhin bekommen wir eine Standard-Konsole für einen Bruchteil des Preises, der für diesen PC bezahlt wurde.

In den Kommentaren wird dann natürlich auch direkt heftig debattiert. Sieht Crimson Desert wirklich so gut aus und falls ja: Wie kann man es hinbekommen, dass es so wirkt und auch noch gut läuft? Zur Wahrheit des PC-Spielens gehört nämlich auch, dass ihr euch erst einmal mit diversen Einstellungen herumschlagen müsst, die durchaus Probleme bereiten können.

Viele Menschen in der Kommentarspalte, die Crimson Desert auf dem PC spielen, klagen beispielsweise über ein sehr krisseliges Bild, wenn es regnet. Sobald die Sonne nicht scheint, sehe der Open World-Hit deutlich weniger ansprechend aus und in Innenräumen kann es mit Laternen sogar zu recht schwerwiegenden Grafikfehlern und einem ziemlich hässlichen Anblick kommen.

Das soll sich laut anderen Fans eben durch bestimmte Einstellungen wie Ray Reconstruction, die richtige DLSS-Version oder DLAA in den Griff kriegen lassen. Empfohlen wird zum Beispiel auch, Motion Blur in den Barrierefreiheits-Einstellungen auszuschalten.

Hier könnt ihr euch noch ein paar andere schicke Crimson Desert-Bilder zu Gemüte führen, wo wir schon einmal dabei sind:

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Es gibt allerdings auch relativ viele kritische Reaktionen auf die erste Bilder-Galerie. Manche Spieler*innen glauben nicht, dass es sich bei diesen Bildern um echte Screenshots handelt, wieder andere gehen davon aus, dass hierfür Reshade-Mods zum Einsatz gekommen sind.

Eine Person ist zudem fest davon überzeugt, dass wir hier keine Screenshots, sondern Fotos sehen, die von einem HDR- und OLED-Monitor oder -TV geschossen worden sind.

Wie gefallen euch die Bilder aus Crimson Desert? Welches Spiel kommt an die Grafik-Qualität eurer Meinung nach noch ran?