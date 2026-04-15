Das Dark Souls aus China: Dieses Action-RPG überrascht im Test und ist jetzt im Angebot!

Dieser Soulslike-Kracher versetzt euch in eine Welt, die von der chinesischen Ming-Dynastie inspiriert ist.

Schon im ersten Moment wird klar, von welchem großen Vorbild sich das chinesische Entwicklerstudio bei der Erschaffung dieses Action-Hits hat inspirieren lassen. Das sagen sie sogar selbst. Man habe die Mechaniken von Dark Souls eingehend studiert und an bestimmten Stellen verbessert. Mit dieser Strategie ist eines der besten Soulslikes der letzten Jahre entstanden, das auch im GameStar-Test punkten konnte.

Forderndes Soulslike mit asiatischem Setting

Ich spreche natürlich von Wuchang: Fallen Feathers. Das Action-RPG spielt zur Zeiten der Ming-Dynastie in China. Als die Titelgebende Wuchang müsst ihr euch durch wahnsinnige Dorfbewohner, Monster und gigantische Bosse kämpfen um den Fluch des Federwahns loszuwerden, der euren linken Arm befallen hat.

20:00 Wuchang: Fallen Feathers - Test-Video zum neuen Soulslike

Freunde von Dark Souls fühlen sich sofort Zuhause: Die Level sind stets als Schläuche designt, ihr könnt aus verschiedenen Waffenkategorien wählen und müsst das Timing eurer eigenen Angriffe und der der Gegner genau studieren, um Paraden und vernichtende Schläge präzise landen zu können.

Doch hier kommen auch die Alleinstellungsmerkmale des Spiels zum Tragen: Denn jede der fünf Waffenkategorien hat einen eigenen Skilltree, den ihr aufleveln könnt. Da ihr aber zwei Waffen gleichzeitig führen und zwischen ihnen wechseln könnt, ist es nicht unbedingt sinnvoll, sich nur auf eine Waffenart zu fokussieren, da euch so viele taktische Möglichkeiten entgehen. Habt keine Angst, mit verschiedenen Builds zu experimentieren, denn ihr könnt eure Skillpunkte jederzeit und ohne Kosten zurücksetzen.

87 Punkte im Test und jetzt mit starkem Rabatt zu haben

Trotz einiger Performance-Probleme von Wuchang: Fallen Feathers zum Release konnte sich das Spiel im Test unserer GameStar-Kollegen eine beeindruckende 87 sichern und macht klar: Souls-Fans müssen dieses Spiel gespielt haben.

Das asiatische Setting ist stimmig umgesetzt, schließlich stammt das Studio aus China

Besonders gelobt werden die Zugänglichkeit des Spiels auch für Souls-Einsteiger, ohne dabei weniger herausfordernd zu sein, als andere Vertreter des Genres. Auch die eigenen Ideen ergänzen die Dark-Souls-Formel perfekt, wie etwa das Wahnsinn-System: Wenn ihr bestimmte Gegner tötet, füllt sich eure Wahnsinns-Leiste, ist sie voll macht ihr mehr Schaden, erhaltet mehr Erfahrung von besiegten Gegner, steckt aber auch mehr Schaden ein.

Wuchang: Fallen Feathers ist ein Pflichttitel für alle Soulslike-Fans und die, die es noch werden wollen, denn auch ohne anpassbaren Schwierigkeitsgrad ist das Spiel aufgrund zahlreicher Komfort-Features sehr einstiegsfreundlich. Mit dem momentanen Rabatt wird das Zugreifen fast zum Nobrainer.