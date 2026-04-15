Handy-Platzhirsch stark reduziert: Dieses Flaggschiff-Smartphone mit Oberklasse-Kamera ist jetzt supergünstig!

Handy-Platzhirsch mit legendärer Kamera: Das Google Pixel 10 gibt's gerade deutlich günstiger im Amazon-Angebot!

Wenn ich an mein allererstes Smartphone zurückdenke, lande ich beim legendären Samsung Galaxy S2. Das war damals mein Einstieg die in Welt der smarten Android-Smartphones. Seitdem habe ich so ziemlich jedes große Handy-Flaggschiff beobachtet. Aber was Google mit dem Pixel 10 Pro abgeliefert hat, lässt mein Fan-Herz nach all den Jahren wirklich wieder höherschlagen. Aktuell ist es sogar interessanter denn je, denn im Amazon-Angebot spart ihr jetzt so richtig auf das Oberklasse-Handy!

Googles Premium-Klasse ist jetzt endlich mal wieder so richtig günstig

Kommen wir direkt zum wohl größten Highlight des Google Pixel Pro 10: der Kamera. Die Triple-Cam-Konfiguration ist einfach ein echtes Biest. Der Hauptsensor mit 50 MP liefert ohnehin schon Bilder mit einem sensationellen Dynamikumfang, aber der wahre Star für mich ist das Teleobjektiv. Mit dem 5-fachen optischen Zoom und dem verbesserten Super-Resolution-Zoom könnt ihr Objekte heranholen, die für das bloße Auge kaum sichtbar sind – und das fast ohne Qualitätsverlust!

Wenn ihr gerne Porträts macht, werdet ihr das Pixel 10 Pro ebenfalls lieben. Die Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund wirkt durch die KI-Unterstützung des Tensor G5 mittlerweile so natürlich, dass man kaum noch einen Unterschied zu einer teuren Systemkamera sieht. Google zeigt hier wieder einmal, dass Software-Magie ganz oft wichtiger ist als reines Megapixel-Geprotze.

Simon Berger Simon ist eines unserer Urgesteine bei GameStar Tech. Er ist seit dem Start dabei und ein echter Tausendsassa. Er hält nicht nur (gefühlt) den Weltrekord in WOW-Raids, sondern ist auch unser redaktionsinterner "The Mountain", Freizeit-Pilot und Experte für Tastaturen, Smartphones, Gaming-Mäuse sowie alles rund um Gaming. Bei all seiner Macher-Mentalität, ist er gleichzeitig aber immer herzlich und für jeden da, der Hilfe braucht - außer Mittwochabend, da ist WOW-Raid.

Mit dem Tensor G5 liefert Google endlich die High-End-Performance, die wir uns wünschen

Lange Zeit war der Prozessor die Achillesferse der Pixel-Reihe. Doch mit dem Tensor G5, der im Pixel 10 Pro steckt, hat Google den großen Wurf gelandet. Wo frühere Modelle bei intensiver Nutzung oder im Sommer gerne mal warm wurden, bleibt das Pixel 10 Pro nun angenehm cool.

Die 16 GB RAM sorgen dafür, dass Multitasking so flüssig läuft wie nie zuvor. Egal ob ihr 4K-Videos schneidet oder zwischen dutzenden Tabs wechselt – Ruckler sind Geschichte. Für mich ist es genau diese Zuverlässigkeit, die ich seit meinen S2-Tagen suche: Hardware, die einfach funktioniert und nicht im Weg steht.

Apple, Samsung & Co. bekommen mit dem Google Pixel 10 Pro und seiner nahtlosen Android-Erfahrung ernstzunehmende Konkurrenz.

Künstliche Intelligenz, die euch wirklich hilft: Gemini und Android 16

Ihr kennt das sicher: Viele KI-Features wirken oft wie Spielereien, die man einmal ausprobiert und dann vergisst. Beim Pixel 10 Pro ist das anders. Dank der tiefen Integration von Gemini und Android 16 wird das Handy zum echten Assistenten. Mit der genialen Funktion «Circle to Search» könnt ihr in Sekundenschnelle Infos zu Dingen auf euren Bildern und Videos finden.

Und der Magische Editor? Der ist jetzt so schnell, dass ihr störende Touristen aus euren Urlaubsbildern in Sekundenbruchteilen entfernen könnt. Dass Google zudem 7 Jahre lang Sicherheits- und Betriebssystem-Updates garantiert, gibt mir das gute Gefühl, dass ich dieses Smartphone sehr lange nutzen kann – ganz ohne Sorgen um veraltete Software.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!