Das beste Call of Duty ist...? Ihr habt zwei klare Favoriten

Die Call of Duty-Serie gehört nicht nur zu den populärsten Videospielreihen überhaupt, sondern auch zu denen mit den meisten Ablegern. Mit Modern Warfare 2 erschien in diesem Jahr nämlich bereits der 19. (!) Hauptteil der Shooter-Reihe, wir haben mit CoD also schon eine ganze Menge erlebt.

Doch wenn es um das beste Call of Duty geht, kann es nur eines geben. Zumindest in unserer Umfrage, in der wir euch nach eurem Favoriten in der CoD-Historie gefragt hatten. Etwas mehr als eine Woche läuft die Umfrage mittlerweile und es haben sich bereits zwei klare Favoriten herauskristallisiert. Zeit für das vorläufige Endergebnis.

Modern Warfare 2 an der Spitze

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) - 20%, 1120 Abstimmungen

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) - 17%, 957 Abstimmungen

Call of Duty: Black Ops 2 (2012) - 11%, 643 Abstimmungen

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) - 8%, 462 Abstimmungen

Call of Duty: Black Ops (2010) - 7%, 403 Abstimmungen

Call of Duty: Modern Warfare (2019) - 6%, 348 Abstimmungen

Call of Duty 2 (2005) - 6%, 333 Abstimmungen

Call of Duty: World War II (2017) - 4%, 235 Abstimmungen

Call of Duty: Modern Warfare II (2022) - 4%, 228 Abstimmungen

Call of Duty (2003) - 4%, 204 Abstimmungen

Call of Duty: Black Ops III (2015) - 3%, 197 Abstimmungen

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) - 3%, 160 Abstimmungen

Call of Duty: World at War (2008) - 3%, 152 Abstimmungen

Call of Duty: Ghosts (2013) - 2%, 91 Abstimmungen

Call of Duty: Black Ops 4 (2018) - 1%, 58 Abstimmungen

Call of Duty: Vanguard (2021) - 1%, 38 Abstimmungen

Call of Duty: Advanced Warfare (2014) - 1%, 37 Abstimmungen

Call of Duty: Infinite Warfare (2016) - 1%, 33 Abstimmungen

Call of Duty 3 (2006) - 1%, 30 Abstimmungen

Wie zu sehen ist, steht bei den Abstimmenden die Modern Warfare-Unterserie besonders hoch im Kurs, mit den klaren Favoriten MW2 und MW1, die zusammen über ein Drittel aller Stimmen auf sich vereinen. Auch die Black Ops-Serie steht bei euch hoch im Kurs, auch hier schneidet der zweite Teil am besten ab.

Ganz unten tummeln sich insgesamt 5 Teile mit jeweils 1 Prozent aller Stimmen, hier finden sich gleich zwei Teile mit dem Zweiten Weltkrieg als Setting, nämlich Call of Duty 3 und Call of Duty Vanguard.

Interessant zudem: Das aktuelle Modern Warfare 2 sortiert sich im Mittelfeld ein und schneidet von allen Modern Warfare-Teilen am "schlechtesten" ab.

Unsere Kolleg*innen von MeinMMO hatten auf ihrer Seite übrigens eine ähnliche Umfrage geschaltet. Und hier zeigt sich nach knapp sieben Tagen ein ähnliches Ergebnis, denn auch dort führt Modern Warfare 2 vor CoD4: Modern Warfare.

Stimmen aus der Community

Wir hatten euch gebeten, eure Wahl unter dem Artikel zu kommentieren. Und einige von euch haben das auch getan, vielen Dank dafür! Hier findet ihr ein paar Auszüge:

"Ich bin hier vermutlich in der Minderheit, aber ich liebe Black Ops 3. Abgesehen von der Kampagne habe ich das Spiel gesuchtet. Der Multiplayer hat so viel Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich nicht so ein Fan von Wallrunning, Jetpacks usw. bin. Das war eines der letzten COD, welches so viele gute Maps hatte. [...]" Julikes

"Verklärte Erinnerung, klar, aber: der erste Teil.

Hat mir gut gefallen, und ich muss zugeben, dass es auch der einzige Teil ist, den ich gespielt habe" der-nicht-gendert

"Das Call of Duty 4 Modern Warfare vom Jahre 2007 habe ich richtig Gefeiert. Mit Freunden sogar Splitscreen zu Viert hat so richtig Spaß gemacht. [...]" Cungus

"Bei mir wird's es aus Nostalgie Gründen Call of Duty: Modern Warfare 2. Seither bin ich aus der Serie aber komplett raus, speziell was den Multiplayer anbelangt." Michael_94

Noch mehr Umfragen auf GamePro.de

Der nächste Call of Duty-Release – wenn auch nicht eines Hauptteils – steht bereits in den Startlöchern. Am 16. November erscheint mit Warzone 2 der zweite Teil des Battle Royale-Takes von Call of Duty, unter anderem mit dem brandneuen DMZ-Modus. Alle Infos zum Launch von Warzone 2 samt Status der Server findet ihr in unserem separaten Artikel.

Wir bedanken uns für eure zahlreichen Abstimmungen!