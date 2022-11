Umfrage: Welches Call of Duty war das beste?

Als im Jahr 2003 das erste Call of Duty für den PC erschien – später folgten noch Umsetzungen für PS3, Xbox 360 und, Achtung, Nokia N-Gage – konnte wohl noch niemand ahnen, zu was für einer Serie sich der Shooter einmal entwickeln würde. Heute zählt CoD zu den mit Abstand populärsten Videospielserien überhaupt, der aktuelle Teil Modern Warfare 2 bricht derzeit mal wieder einige Rekorde.

Und ist mittlerweile der insgesamt 19. Hauptteil der Reihe, wir haben seit 2003 in jedem Jahr – außer 2004 – einen neuen Call of Duty-Hauptteil bekommen. Viel Auswahl also, doch in unserer Umfrage wollen wir, dass ihr euch entscheidet. Ihr sollt nämlich wählen, welches für euch das bislang beste CoD überhaupt ist.

Der rundeste Gesamteindruck zählt

Auch wenn wir wissen, dass die Spiele natürlich immer aus mehreren Komponenten bestehen (Kampagne, Multiplayer, Koop), geht es bei dieser Umfrage nicht um einen bestimmten Teil, sondern um den Gesamteindruck: Welcher CoD-Teil hat euch bislang in seiner Gesamtheit am besten gefallen/Spaß gemacht? Stimmt jetzt bei unserer Umfrage ab!

Hinweis: Wir konzentrieren uns hier auf die Hauptableger der Reihe konzentriert, weitere Ableger wie eta Call of Duty 2: Big Red One wurden nicht berücksichtigt.

Falls ihr eure Wahl gerne genauer ausführen und die Gründe für eure Entscheidung teilen wollt, könnt ihr diese natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und danach vielleicht mal bei unseren Kolleg*innen von Mein-MMO vorbeischauen, die gerade eine ähnliche Umfrage laufen haben.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist seit dem 28. Oktober 2022 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Wenn ihr wissen wollt, wie gut der Solo-Modus von MW2 ist, solltet ihr euch unseren Test der Kampagne zu Gemüte führen, zum Check des Multiplayer-Modus inklusive Gesamtwertung geht es hier entlang.

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme!