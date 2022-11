Umfrage zur PSVR 2: Kauft ihr euch das VR-Headset für PS5?

Gestern verriet Sony nicht nur den Release, sondern auch den Preis für die PlayStation VR2. Das VR-Headset wird demnach ab dem 22. Februar 2022 für 599,99 Euro erhältlich sein. Damit kennen wir neben Specs und ersten Spielen den letzten großen Faktor für eine Kaufentscheidung. Daher seid ihr erneut gefragt: Kauft ihr euch die VR-Brille für rund 600 Euro (im Horizon-Bundle 649,99 Euro)?

PSVR 2? Stimmt mit ab!

Anfang des Jahres wollten wir bereits von euch wissen, wie teuer die PSVR 2 für euch sein darf, damit ihr sie kauft. Damals wollten gerade mal 7 Prozent von euch die PSVR 2 für 600 Euro kaufen. Nun steht eben dieser Preis fest und wir stellen euch erneut vor die Wahl:

Schreibt uns eure Gedanken zum Kauf einer PSVR 2 auch gerne in die Kommentare. Dort könnt ihr eure Entscheidung und Einwände genauer erklären.

Das kann die PSVR 2

Ob euch die 600 Euro wert sind, hängt vor allem von den Spielen und der Technik ab. Um euch bei der Entscheidung etwas zu helfen, gibt es hier nochmal einen kleinen Überblick zu Sonys kommendem VR-Headset.

Technik und Features

Detaillierte Informationen zur Technik, den Features und vielem mehr, gibt's in unserer großen PSVR 2-Übersicht. Der folgenden Trailer stellt euch dagegen die Features des VR-Headsets schon einmal bildlich vor:

1:58 PSVR 2 - Neuer Trailer stellt euch alle Features der VR-Brille genauer vor

PSVR 2-Spiele

Neben den bereits angekündigten VR-Spielen wie Horizon: Call of the Mountain, hat Sony noch elf neue Titel bekanntgegeben. Dazu zählen neue Spiele wie auch Updates für PSVR 1-Titel, beispielsweise The Dark Pictures: Switchback VR, After The Fall, Crossfire: Sierra Squad und Cosmonious High. Die komplette Liste der bisher bestätigten PSVR 2-Spiele findet ihr hier.

Unser bisheriger Eindruck zum Headset

Sicherlich ist es auch interessant für euch, was wir bislang von Sonys zweiter VR-Generation halten. Immerhin sind reale Eindrücke nochmal mehr als reine Fakten auf dem Papier. Daher empfehlen wir euch unsere Preview zum Headset, das wir bereits selbst austesten konnten (Spoiler: Wir sind begeistert!). Außerdem sieht unser Hardware-Experte Chris die PSVR 2 endlich auf der Höhe der Zeit.