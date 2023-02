Das ist die CAGGTUS Leipzig: Endlich gibt es wieder ein großes Gaming-Festival mit LAN-Party

Was ist eigentlich die CAGGTUS? Hinter dem Namen “CAGGTUS” verbirgt sich nicht etwa eine Tagung von Kakteenzüchtern, sondern ein zünftiges Gaming-Festival. Die CAGGTUS findet vom 14. bis zum 16. April 2023 auf der Leipziger Messe statt.

Auf der CAGGTUS erlebt ihr alles, was die Gaming-Kultur so besonders macht. Es gibt Deutschlands größte LAN-Party, eine riesige Entertainment Area, eine Stream Area, in der ihr eure Lieblings-Creators treffen könnt und eine Menge Raum, um euch mit gleichgesinnten Gamern über euer liebstes Hobby auszutauschen. Die CAGGTUS ist ein Event von der Community für die Community.

Hinweis: Webedia mit den Seiten GameStar, GamePro und MeinMMO ist Medienpartner der CAGGTUS 2023 und auch live mit einem großen FYNG-Programm vor Ort.

Warum heißt das Festival eigentlich CAGGTUS? Der ungewöhnliche Name des Festivals geht auf einen Running-Gag auf der Vorgänger-Veranstaltung “Dreamhack Leipzig” zurück. Damals wurden unzählige Kakteen auf der LAN-Party platziert. Das wurde zum Kult und auch auf anderen Events des Veranstalters kamen immer wieder die stacheligen Wüstengewächse zum Einsatz. Daher war es nur logisch, dass das aktuelle große Festival etwas mit den piecksigen Pflanzen zu tun haben muss. Das GG in “CAGGTUS” steht übrigens für “Good Game”, also die traditionelle Abschiedsfloskel jeder Gaming-Session.

Das ist das Programm

Auf der CAGGTUS 2023 in Leipzig könnt ihr endlich wieder auf ein echtes Gaming-Festival gehen und euch dort mit Leuten aus der Community tummeln und austauschen. Dazu bietet euch das Festival eine Reihe großer Features.

Die große CAGGTUS-LAN-Party

Die CAGGTUS bietet eine klassische LAN-Party - die aktuell größte in Deutschland. Das heißt, ihr schleppt euren PC oder Konsole nach Leipzig und baut euer Setup an einem dafür vom Veranstalter bereitgestellten Platz auf. Dazu gehören neben Stuhl und Tisch auch ein Stromanschluss, ein 100Mbit-LAN-Anschluss, bis zu 100Mbit WLAN-Zugang und die Option, fehlendes Equipment auszuleihen.

Schon am 13. April, also einen Tag vor dem Main-Event, könnt ihr dann zusammen mit anderen Teilnehmern zocken und an Turnieren teilnehmen. Außerdem könnt ihr euch zwischen den Gaming-Sessions in den Duschen frisch machen, im Gastro-Bereich verköstigen und in Ruhebereichen Energie tanken.

Die Teilnahme an der LAN-Party ist allerdings limitiert und es gibt verschiedene Ticket-Kategorien:

Beginner LAN Seat (129,00 Euro)

Platz in der LAN (Tischfläche und Stuhl) mit 100Mbit-Anschluss

Freier Eintritt für die Entertainment-Area

Kostenfreie An-/Abreise mit dem ÖPNV

Free WiFi (bis zu 10Mbit)

Kostenfreie Teilnahme an LAN-Turnieren

Kostenfreie Nutzung der Duschen

Expert LAN Seat (159,00 Euro)

Alle Bestandteile des Beginner LAN Seat

Limitiertes Goodie Bag

Kostenfreies Parken an der Halle

Legend LAN Seat powered by XMG (399,00 Euro)

Alle Bestandteile des Expert LAN Seat

XMG-Gaming PC oder Laptop am Platz (+ Rabatt beim Kauf)

Gaming Peripherie, Monitor, Chair

Doppelt so breite Tischfläche (170x80cm)

3-Fach-Verteiler für Strom

Free WiFi (bis zu 100Mbit)

Wenn ihr also noch ein LAN-Ticket wollt, dann bucht euch schnell euren Platz im Event, bevor alle Tickets weg sind!

Das sind die Turniere auf der LAN-Party

Damit richtig Stimmung aufkommt, haben die Veranstalter eine Reihe von Turnieren geplant. Die Main-Tournaments finden in den folgenden Games statt:

League of Legends

Rocket League

CS:GO

Overwatch 2

Valorant

Neben diesen großen Wettkämpfen werden noch die folgenden Side Tournaments abgehalten:

Apex Legends

Trackmania

PUBG

Rainbow Six Siege

FIFA 23

Teamfight Tactics

Wer einfach nur zur Gaudi einen Wettkampf zocken will, der darf sich auf die Fun-Turniere in den folgenden Games freuen:

Blobby Volley

Quake Live

Fall Guys

Worms W.M.D.

StarCraft 2

Age of Empires 2

Die Entertainment Area

Abseits der großen LAN Area könnt ihr euch frei in der Entertainment Area tummeln. Dort gibt es unter anderem eine große Expo, auf der ihr nach Herzenslust neue Hard- und Software bewundern und testen könnt. Obendrein gibt es jede Menge Aktivitäten und Stände, an denen ihr zocken, ausprobieren und Spaß haben könnt.

In der Freeplay-Area könnt ihr an zahlreichen Gaming-Stations alle möglichen Games zocken - gemeinsam oder allein, es ist für jeden Gamer etwas geboten. Wer lieber beim Zocken zuschaut, darf sich auf Showmatches und Panels freuen, die auf der großen Bühne stattfinden. Dazu gehört auch die Deutsche Casemod Meisterschaft, auf der besonders coole PC-Gehäuse präsentiert werden, sowie ein Cosplay-Wettbewerb.

Die Stream Area

Auf der CAGGTUS wird es einen speziellen Platz für Streamer geben. Zahlreiche Content Creator - darunter Mowky, Rumathra, BloodyNyuu und Vlesk - sind eingeladen und werden ihr Programm direkt live vom Festival aus streamen. Es gibt sogar Wildcard-Plätze, auf die ihr euch hier bewerben könnt. So könnt auch ihr direkt von der CAGGTUS an eure Follower streamen und sie so am Festival teilhaben lassen.

So nehmt ihr am CAGGTUS-Festival teil

Um an der CAGGTUS teilzunehmen, könnt ihr euch hier Tickets für den Entertainment-Bereich, die LAN-Area oder für Fachbesucher sichern. Die CAGGTUS findet vom 14. bis zum 16. April 2023 statt und befindet sich auf der Leipziger Messe. Ihr müsst mindestens 12 Jahre alt sein, um das Festival zu besuchen, für die LAN Area gilt ein Mindestalter von 18 Jahren.

Was gibt’s noch? Ab dem 15. Februar könnt ihr für die LAN noch allerhand Zusatzleistungen buchen. Darunter sind unter anderem ein herzhaftes Frühstück und eine Flatrate für einen unendlichen Fluss an Heißgetränken.

Obendrein könnt ihr außerdem aus einer Auswahl von coolen Kakteen wählen und euch so einen echten “CAGGTUS-Kaktus” als Glücksbringer und Andenken an das Festival mit nach Hause nehmen. Aber Obacht, die Anzahl der Gewächse ist streng limitiert.

Ihr seht also, die CAGGTUS 2023 bietet jedem, der nach Leipzig reist, eine Menge coole Features. Wartet also nicht länger und bucht hier eure Tickets, solange der Vorrat reicht.