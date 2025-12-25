Das ist das letzte PS3-Spiel, das je erschienen ist

Das letzte offizielle PS3-Spiel ist eine GTA-Alternative.

Die PS3 wird schon seit Mai 2017 nicht mehr produziert, kurioserweise wurde aber noch im Jahr 2020 ein Spiel für die legendäre Sony-Konsole veröffentlicht. Dieses gilt offiziell als der letzte PlayStation 3-Titel, der je veröffentlicht wurde. Und ohne weiter herunterzuscrollen: Wisst ihr jetzt schon, welches Spiel gemeint ist? Dann schreibt's doch gerne mal direkt unten in die Kommentare (aber ohne Schummeln).

Das letzte PS3 Spiel ist eine GTA-Alternative

Und für alle anderen hier nun die Antwort... Trommelwirbel!

Das offiziell letzte PS3-Spiel ist... Shakedown: Hawaii.

Kuriose Veröffentlichungsreihenfolge: Shakedown Hawaii kam ursprünglich am 07. Mai 2019 für die Nintendo Switch, PS4, PS Vita und den PC heraus. Über ein Jahr später, am 20. August 2020, wurde der Action-Titel dann nachträglich für die PS3 veröffentlicht.

1:00 Shakedown: Hawaii - Gameplay-Trailer zeigt pixelige Zerstörungswut auf Nintendo Switch - Gameplay-Trailer zeigt pixelige Zerstörungswut auf Nintendo Switch

Wiederum ein paar Monate später, am 15. Dezember 2020, kam das Spiel dann auch für die damals frisch gelaunchte PS5 auf den Markt. Ach ja, und am 20. August wurde Shakedown Hawaii auch noch für die (schon damals längst vergessene) Wii U herausgebracht – na dann haben wir ja alle Plattformen durch.

Was ist Shakedown Hawaii für ein Spiel? Shakedown Hawaii ist der offizielle Nachfolger des 8-bit-Actionspiels Retro City Rampage, den ihr abermals aus der Vogelperspektive heraus erlebt. Der Action-Titel ist damit praktisch eine Hommage an die ersten beiden GTA-Spiele.

Für Rockstar-Fans und Retro-Liebhaber*innen ist das kleine Spiel also definitiv einen Blick wert. Auf Metacritic steht die PS4-Version übrigens bei einer durchschnittlichen Punktzahl von 78, gar nicht mal so übel!

Einer der letzten PS3-Blockbuster war übrigens FIFA 19. EAs Fußballsimulation wurde am 28. September 2018 nicht nur für die PS4, sondern auch noch für Sonys Konsolenvorgänger veröffentlicht (damals noch mit Ronaldo im Juve-Trikot auf dem Cover).

Die PS3 erschien ursprünglich am 11. November 2006 in Japan und schaffte einige Monate später, am 23. März 2007, den Sprung nach Europa. Zehn Jahre später stoppte Sony die Auslieferungen der legendären Konsolen in den meisten Regionen; im Frühjahr 2017 wurde die Produktion der PS3 schließlich komplett eingestellt. Der Nachfolger, die PS4, kam in Europa am 29. November 2013 auf den Markt.

Und jetzt seid ihr gefragt, liebe PS3-Fans: Könnt ihr euch noch daran erinnern, welches Spiel ihr euch zuletzt für die PlayStation 3 geholt habt? Und welcher Titel war eigentlich der erste, den ihr euch damals für die PS4 gekauft habt?