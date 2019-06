Mit Cadence of Hyrule ist in der E3-Woche klammheimlich ein neues Spiel aus dem Zelda-Universum erschienen. Anders als in den großen Ablegern rund um Held Link, ist im Spiel von Entwickler Brace Yourself Games - die bereits mit Crypt of the NecroDancer einen echten Indie-Hit landen konnten - im Rhytmus-Spiel euer Taktgefühl gefragt.

Über das Wochenende sind die ersten Wertungen der internationalen Presse eingetroffen, die ein durchweg positives Bild zeigen. Wir fassen die Reviews für euch zusammen.

Pros: Tolle Musik, spaßiges und frisches Gameplay gepaart mit der Zelda-typischen Erkundung

Tolle Musik, spaßiges und frisches Gameplay gepaart mit der Zelda-typischen Erkundung Contras: Relativ kurze Kampagne

"Das beste Zelda-Spinoff, das je gemacht wurde. - Kotaku"

Wie ist der Metacritic-Score?

Auf Metacritic erreicht das Spiel aktuell eine sehr gute Wertung von 87 aus 100 Punkten. Dabei handelt es sich um die Durchschnittswertung von 12 Magazinen.

Auf der Seite Open Critic zeichnet sich das exakt gleiche Bild ab.

Übersicht: Die Wertungen der Presse

Magazin Wertung Destructoid 95 Gamers Heroes 90 Nintendo Life 90 Attack of the Fanboy 90 IGN Spain 85 Spazio Games 82 VGC 80 Hardcore Gamer 80 DualShockers 80 Video Chums 79

(Stand: 17.06.2019 11 Uhr)