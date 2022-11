Das perfekte Weihnachtsgeschenk: Diese 5 Spiele würden wir verschenken

Welche Videospiele könnte ich zu Weihnachten verschenken? Keine leichte Frage. Deshalb greifen wir euch hierbei ein wenig unter die Arme und empfehlen euch die Games, die sich unserer Meinung nach perfekt für kuschelige Winterabende (und darüber hinaus) eignen. Sei es aufgrund ihres besonderen Looks, ihres entspannten Gameplays oder einfach nur, weil sie schlichtweg gute Laune verbreiten!

Annika empfiehlt: Stray

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Genre: Adventure

Adventure Preis: 30 Euro auf PlayStation, 27 Euro auf Steam (aktuell in den Sales im Angebot)

30 Euro auf PlayStation, 27 Euro auf Steam (aktuell in den Sales im Angebot) Plattformen: PS4, PS5, PC

PS4, PS5, PC Freigegeben ab: 12 Jahren

Stray hat wahrlich kein tiefes und forderndes Gameplay, das Vielspieler*innen mal eben hinter dem Ofen hervorlockt. Als Katze laufen, kratzen, miauen und springen wir hauptsächlich, während wir durch eine mysteriöse und von Robotern bevölkerte Welt streunen, um wieder nach Hause zu kommen. Für viele reicht das aber schon vollkommen aus. Stray ist einfach ein kleines und liebreizendes Wohlfühlspiel mit dichter Atmosphäre, auch wenn wir nicht ganz vor Gefahren befreit sind.

Vielmehr noch ist Stray aber ein Titel, der auch Leute vor den PC und die Konsolen lockt, die sonst kaum oder gar nichts mit Videospielen anfangen können. Vor allem Katzenliebhaber*innen haben ihren Spaß damit. Ich kenne gleich mehrere Personen in meinem Familien- und Freundeskreis, die dank der Zugänglichkeit und dem so realitätsnahen gestalteten Schmusetiger begeistert am Spielen sind oder es dadurch endlich versuchen wollen. Etwas, was nicht viele Spiele schaffen.

Stray ist damit sowohl ein gemütlicher und kurzer Zeitvertreib für geübte Spieler*innen, als auch für diejenigen, denen Zocken sonst eher fremd ist. Einen PC, auf dem Stray läuft, haben heute außerdem die meisten zu Hause stehen und dürfte damit kein großes Hindernis darstellen. Ich freue mich jetzt schon auf die Videos und Fotos derer, die ebenfalls ihre eigene Katze dabei aufnehmen, wie sie interessiert beim Zocken zusehen und versuchen, die Ingame-Katze zu berühren.

Linda empfiehlt: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Genre: RPG, Rundentaktik

RPG, Rundentaktik Preis: 59,99 im eShop

59,99 im eShop Plattformen: Switch

Switch Freigegeben ab: 6 Jahren

ch würde Mario + Rabbids: Sparks of Hope verschenken, schlicht und einfach weil es das in meinen Augen perfekte Weihnachtsspiel ist. Der bunte Look und die knuddeligen Rabbids verbreiten gute Laune und das Gameplay-Konzept wird höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass ihr euch so richtig schön darin vergraben werdet.

Denn Sparks of Hope setzt wie der Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle auf Rundentaktik. Ihr bewegt eure Team-Mitglieder (also beispielsweise Mario oder Luigi-Rabbid) über ein abgestecktes Feld und nietet nach und nach eure Feinde um – also ganz im Stile von Spielen wie XCOM oder Fire Emblem. Die Kämpfe fallen dabei durchaus knackig aus und euer taktisches Gespür ist gefragt.

Den Test zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope lest ihr hier.

Samara empfiehlt: As Dusk Falls

1:24 As Dusk Falls - Trailer stellt interaktives Drama für Xbox vor

Genre: Interaktiver Thriller

Interaktiver Thriller Preis: 15 Euro im aktuellen Steam- und Xbox-Sale (normalerweise 30 Euro)

15 Euro im aktuellen Steam- und Xbox-Sale (normalerweise 30 Euro) Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Xbox One, Xbox Series X/S, PC Freigegeben ab 16

In meinem Freundes- und Familienkreis gibt es viele Personen, die nur gelegenheitsmäßig oder gar nicht zocken. Etwas, wofür sich aber fast alle begeistern können, sind spannende Storys – und was gibt es Besseres, als selbst aktiv darin mitzumischen, am besten noch in netter Runde? Genau das ist das Konzept von As Dusk Falls, das sich allein oder im Koop erleben lässt.

Die Geschichte beginnt mit einem alltäglichen Szenario, in das sich die meisten Leute sicher gut hineinversetzen können: eine Familie, die auf dem Highway unterwegs ins neue Zuhause ist. Beim Zwischenstopp in einem Motel nimmt die Handlung aber richtig schnell Fahrt auf, als die Hauptpersonen mit einem gewaltbereiten Gangster-Trio zusammenprallen und in eine heikle Lage verwickelt werden.

Die Story von As Dusk Falls ist greifbar, leicht verständlich, aber auch ziemlich spannend. Sie eignet sich perfekt, um direkt an Weihnachten gemeinsam loszuzocken. Viel spielerisches Können ist dabei nämlich auch nicht gefragt, sodass im Koop problemlos auch unerfahrene Zocker*innen mitmischen können. Selbst, wer gar kein Pad in die Hand nimmt, kann bei den wichtigen Entscheidungen, die im Verlauf getroffen werden müssen, die Meinung sagen. Nur die QuickTime-Events erfordern etwas Geschick. Dazu kommt außerdem ein ungewöhnlicher Grafikstil, der nicht „typisch Videospiel“ ist, sondern eher an eine Graphic Novel erinnert.

Dennis empfiehlt: Luigi’s Mansion 3

8:46 Luigis Mansion 3 - Testvideo zum Wohlfühlgrusel auf der Switch

Genre: Puzzle-Adventure

Puzzle-Adventure Preis: 43 Euro bei Amazon (60 Euro im eShop)

43 Euro bei Amazon (60 Euro im eShop) Plattformen: Switch

Switch Freigegeben ab: 6 Jahren

Luigi's Mansion 3 ist das perfekte Spiel für eure Kids oder euch selbst, wenn ihr zur besinnlichen Zeit mit einem Videospiel ein wenig runterkommen wollt und die Extraportion gute Laune dringend nötig habt. Selbst habe ich mir das “gruselige“ Puzzle-Adventure für die nassen Herbsttage geholt und aktuell allabendlich meine helle Freude beim Spielen.

Falls euch das Spielprinzip nicht geläufig ist, hier eine kurze Zusammenfassung: Luigi hat es erneut in ein schauriges Anwesen verschlagen, wo er sich mit Staubsauger und Pömpel gerüstet gegen allerlei Geister zur Wehr setzt. Neben den Kämpfen, knobelt er sich aber auch Stück für Stück durch die Etagen des Spiels, was nicht nur super motivierend und spaßig ist, sondern auch dank der hübschen Nintendo-Optik auch was fürs Auge ist. Wer will, kann Luigi's Mansion 3 auch mit bis zu acht Freund*innen lokal oder online in verschiedenen Mehrspieler-Modi erleben.

Basti empfiehlt: Animal Crossing New Horizons

8:46 Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Preis: 50 Euro bei Amazon (60 Euro im eShop)

50 Euro bei Amazon (60 Euro im eShop) Plattformen: Switch

Switch Freigegeben ab: 0 Jahren

Wenn ich für irgendwen ein Videospiel-Geschenk machen müsste, dann würde ich direkt auf Animal Crossing: New Horizons schielen. Das Spiel ist perfekt für die Weihnachtszeit, da es in den ersten Tagen außerordentlich süchtig macht. Gerade dann, wenn die meisten sowieso viel Zeit haben, kommt ein Animal Crossing genau richtig, um einfach zu entspannen und die eigene Insel nach und nach aufzubauen..

Dazu kommt, dass die Bewohner*innen absolut niedlich sind und einen Sammelwahn auslösen.Da über das gesamte erste Jahr hinweg immer wieder neue Events kommen, ist zumindest der erste Zyklus fesselnd. Das heißt mit einem Spiel könnte ich gleich ein ganzes Jahr Spielspaß verschenken und das müssten die anderen Titel erst einmal erreichen.

Welche Spiele würdet ihr unter den Weihnachtsbaum legen?