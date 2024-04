Das sind die besten 7 Isekai-Animes und was sie so besonders macht

Hier sind die 7 besten Isekai-Animes laut MAL.

Isekai ist womöglich das beliebteste Anime-Genre aller Zeiten. Es dreht sich darum vor der Realität oder der Berufswelt zu flüchten und in ein komplett neues Leben in einer magischen Welt einzutauchen.

Es gibt eine so unendlich wirkende Fülle an Serien dieses Genres, dass es schnell schon mal etwas unübersichtlich werden kann. Wir zeigen euch hier, welche sieben Isekais laut User-Score auf MyAnimelist (MAL) die besten sind.

Bei uns erfahrt ihr, warum ihr mit diesen besonders gut ins beliebteste Fantasy-Setting der Anime-Community einsteigen könnt, und was sie so besonders macht. Bei der Liste beschränken wir uns ausschließlich auf Serien und beziehen keine Filme mit ein.

Was genau ist “Isekai”? Isekai ist die japanische Bezeichnung für “andere Welt”. In den meisten Fällen handelt die Geschichte von einer Hauptfigur, die durch ein Ereignis stirbt und in einer anderen Welt wiedergeboren wird. Es kann jedoch auch dazu kommen, dass die Hauptcharaktere in einer anderen Welt, zum Beispiel in einem Spiel, feststecken. Oft findet die Wiedergeburt jedoch in einer Fantasy-Welt statt.

Die sieben besten Isekai-Animes laut MAL

Platz 7: Overlord

1:45 In Overlord ist ein Spieler gefangen in einem MMORPG und macht als Skelettmagier vor nichts Halt

Score: 8,08 (Staffel 4)

8,08 (Staffel 4) Stand des Scores: 22.04.2024

22.04.2024 Staffeln: 4

4 Episodenanzahl: Alle 4 Staffeln mit jeweils 13 Folgen

Alle 4 Staffeln mit jeweils 13 Folgen Streamingdienst: (Staffel 1) Prime Video, (Staffel 2,3 und 4) Aniverse

(Staffel 1) Prime Video, (Staffel 2,3 und 4) Aniverse Synchronisation: deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Overlord”? ” Die Serie handelt es von einem namenlosen Protagonisten, der als Figur namens Momonga in einem MMO-RPG (Multiplayer Rollenspiel) unterwegs ist. Er ist Gildenmeister der stärksten Gilde im Spiel. Ihre meisten Mitglieder haben aufgrund des Lebens in der realen Welt mit dem Spielen aufgehört und Momonga ist als einziger Spieler aus der Gruppe noch aktiv.

Am Tag der Abschaltung der Server muss er feststellen, dass er weder Nachrichten schreiben noch sich ausloggen kann. Sogar die NPCs haben angefangen, sich frei zu bewegen und mit ihm zu interagieren. Im Spiel gefangen sucht Momonga im Spiel nach weiteren Personen aus der realen Welt und versucht herauszufinden, was eigentlich geschehen ist.

Was “Overlord” so besonders macht: Momonga hebt sich mit seiner neuen In Game-Persönlichkeit, die weniger menschlich wirkt, von anderen gängigen Protagonisten des Genres ab.

Er verhält sich eher wie es sich zu einem mächtigen Skelettmagier und Anführer der Gilde gehört, trotzdem gibt es humorvolle Monologe, die daran erinnern, dass nichtsdestotrotz ein Jugendlicher in dem Spielercharakter steckt.

Der Kontrast zwischen seiner Wirkung nach außen und seinem Inneren sorgt für frischen Wind im Genre. Auch dass es sich hierbei zu Beginn um einen menschlichen Spieler handelt, der sich mit lebensechten NPCs befassen muss anstatt mit anderen Spieler*innen, ist ein etwas anderer Ansatz im Genre als gewohnt.

Platz 6: Ascendance of a Bookworm

1:47 In Ascendance of a Bookworm geht es um die Liebe zu Büchern und eine magische Welt voller Wissen

Score: 8,10

8,10 Stand des Scores: 22.04.2024

22.04.2024 Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 36 Folgen

36 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Ascendance of a Bookworm”? Die Serie dreht sich um die Hochschülerin Urano Motosu, die Bücher über alles liebt und unglücklicherweise genau von diesen zu Hause bei einem Erdbeben erschlagen wird. Als sie im Sterben liegt, wünscht sie sich, in einer Welt wiedergeboren zu werden, in der sie auf ewig Bücher lesen kann.

Sie erwacht später im schwachen Körper eines 5-jährigen Mädchens namens Myne und in einer Welt, in der Bücher nur einer ausgewählten Elite zustehen. Durch die schwere Zugänglichkeit entschließt sich Myne dazu, mit dem Wissen ihres vorherigen Lebens einfach ihre eigenen Bücher zu schreiben, um dadurch ihre Leidenschaft zum Lesen weiterführen zu können.

Was “Ascendance of a Bookworm” so besonders macht: Es handelt sich hierbei einfach um eine süße Geschichte von einem Mädchen, das Bücher über alles liebt. Daher ist die Serie vor allem eine Empfehlung für andere Bücherwürmer.

Platz 5: Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

1:28 In 'Meine Wiedergeburt als Schleim' freunden sich zwei außergewöhnliche Monster miteinander an

Score: 8.38 (Staffel 3)

8.38 (Staffel 3) Stand des Scores: 18.04.2024

18.04.2024 Staffeln: 3

3 Episodenanzahl: Staffel 1 - 25 Folgen, Staffel 2 - 26 Folgen, Staffel 3 - 24 Folgen

Staffel 1 - 25 Folgen, Staffel 2 - 26 Folgen, Staffel 3 - 24 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: deutsche Vertonung (Staffel 1 & 2) und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Staffel 1, 2 und 3)

Um was geht’s in “Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt”? Satoru Mikami ist ein 37 Jahre alter Geschäftsmann, der noch nie in einer Beziehung war. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, nachdem er von einem Attentäter auf der Straße erstochen wird, als er seinen Arbeitskollegen schützen will.

Während seinen letzten Atemzügen bedauert er sein beziehungsloses Leben und fühlt eine große Kälte und Hitze. Daneben spricht Satoru auch vom gängigen Mythos, eine Art Zaubermeister oder Legende zu werden, wenn man mit über 35 Jahren als Jungfrau stirbt.

Eine fremde Stimme gewährt ihm die Wünsche und er findet sich plötzlich in einer anderen Welt als kleiner Schleim wieder. Das ist erstmal natürlich äußerst verwirrend für ihn, dann trifft er jedoch auf den Sturmdrachen Veldora und freundet sich mit ihm an.



Von seinem neuen Freund erhält er den Namen “Rimuru Tempest” und startet somit sein eigenes Abenteuer als mächtiger Schleim in einer Welt voller Magie, Goblins, Oger, Drachen und Dämonenfürsten.

Was “Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt” so besonders macht: Der Protagonist ist ein kleiner freundlicher Schleim, der in der neuen Welt nur sein Leben in Frieden leben möchte. Im Vergleich zu anderen Protagonisten des Genres hat er keinerlei große oder noblen Ziele wie der stärkste Kämpfer zu werden oder das Böse zu besiegen. Sein einziges Ziel ist es nur, ein friedliches Leben für sich und seine neugewonnenen Freunde im Wald zu schaffen.

Platz 4: The Eminence in Shadow

1:03 In The Eminence in Shadow darf der Protagonist endlich seine Fantasie als Schattenlord ausleben

Score: 8,38 (Staffel 2)

8,38 (Staffel 2) Stand des Scores: 22.04.2024

22.04.2024 Staffeln: 2

2 Episodenanzahl: Staffel 1 - 40 Folgen, Staffel 2 - 24 Folgen

Staffel 1 - 40 Folgen, Staffel 2 - 24 Folgen Streamingdienst: Aniverse, Akiba Pass TV

Aniverse, Akiba Pass TV Synchronisation: deutsche Vertonung (Aniverse), japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Akiba Pass TV)

Um was geht’s in “The Eminence in Shadow”? In der Serie übernimmt ein junger Oberschüler namens Minoru Kageno die Rolle des Protagonisten. Minoru strebt danach, wie in bekannten Animes ein Meister in der Kunst der Schatten zu werden. Während er ambitioniert weiter an seinen Fähigkeiten arbeitet, wird er auf tragische Weise von einem Laster überfahren und stirbt.

Zu seiner Überraschung wird er in einer Fantasy-Welt als Cid Kagenou wiedergeboren und beschließt kurzerhand, sich als der durchschnittlichste und unscheinbarste Kerl der Welt zu tarnen. Absichtlich vermeidet er es, im Mittelpunkt jeglicher Ereignisse zu stehen, während er im Geheimen seinen lang gehegten Traum als Schattenfürst verfolgt.

Cid findet bei einem seiner Abenteuer ein Elfenmädchen, das von einem mysteriösen Fluch betroffen ist. Mit seinen Fähigkeiten schafft er es, sie zu heilen. Er nutzt dabei die Gelegenheit, sich eine wilde Geschichte aus den Fingern zu saugen und behauptet, es gäbe eine gefährliche Organisation mit dem Namen “Kult von Diablos”, der die Welt bedroht.

Da er sich jedoch den Kult nur ausgedacht hat, sollte es ihn eigentlich in Wirklichkeit nicht geben, aber trotzdem tauchen später plötzlich Anhänger der Organisation auf. Daraufhin stellt er sich als Shadow, der Anführer der ebenfalls erfundenen Organisation “Shadow Garden” vor und versichert ihr, dass sie gemeinsam den Kult von Diablos stoppen werden. Im Laufe der Geschichte schließen sich hauptsächlich Frauen seiner Organisation “Shadow Garden” an und was einst nur erfunden war, wird Wirklichkeit.

Was “The Eminence in Shadow” so besonders macht: Der Knackpunkt des Animes ist, dass Cid sich spontan Geschichten aus dem Ärmel schüttelt und diese durch Zufall Wirklichkeit werden. Er merkt das jedoch nicht, weil er so vertieft in seine Rolle als Schattenfürst ist. Der Anime nimmt sich also nicht sonderlich ernst und verkörpert eher auf humorvolle Weise einen jungen Mann, der sich etwas zu sehr in seine Tagträume hineinsteigert.

Platz 3: Re:Zero Starting Life in Another World

1:13 Der Anime Re:Zero zeigt eine grausame Spirale aus Tod und Neustart in einer anderen Welt

Score: 8,43 (Staffel 2)

8,43 (Staffel 2) Stand des Scores: 22.04.2024

22.04.2024 Staffeln: 2

2 Episodenanzahl: Staffel 1 - 14 Folgen, Staffel 2 - 25 Folgen

Staffel 1 - 14 Folgen, Staffel 2 - 25 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Re:Zero”? Die Geschichte handelt von einem jungen Mann namens Subaru Natsuki, der aus dem Nichts in eine fremde mystische Welt gerufen wird. Kurze Zeit nachdem er in dieser neuen Welt ankommt, wird er beim Versuch einer jungen Elfe zu helfen umgebracht - Nur um einige Sekunden später wieder geboren zu werden, bevor er wieder später getötet wurde.

Nachdem er noch einige weitere Male durch Unglücksfälle zu Tode kommt, stellt er fest, dass er die Fähigkeit dazu hat, in der Zeit zurückzukehren, wenn er stirbt. Mit dieser neuen Erkenntnis versucht er weiterhin, der Elfe Emilia zu helfen.

Als er es endlich schafft, sie vor Überfällen und gefährlichen Situationen zu bewahren, zieht er in die Villa, in der sie auch lebt, als Butler ein. Aus Zuneigung zu Emilia, macht Subaru es sich zur Aufgabe, sie mit all seiner Kraft vor Gefahren zu schützen und sie bei der Kandidatur zur nächsten Herrscherin zu unterstützen.

Mit jedem qualvollen Tod startet er eine neue Zeitlinie mit Erinnerungen an seine vorherigen schmerzhaften Tode, während alle anderen sich an nichts vor dem Neustart erinnern.

Was “Re:Zero” so besonders macht: Die Serie befasst sich im Vergleich zu gängigen Genre-Vertretern mit brutaleren, düsterischen und tiefgehenden Themen. Subarus kontinuierliche Spirale aus Tod und Neustart nagt an seiner Psyche und das wird auch im Laufe der Geschichte sehr deutlich dargestellt. Das hebt Re:Zero komplett von den anderen Serien ab, die oftmals sehr leichtherzige Töne anschlagen.

Platz 2: Konosuba: God’s blessing on this wonderful world!

1:39 Das Intro von Konosuba verkörpert die lustigen Abenteuer der chaotischen Anime-Truppe perfekt

Score: 8,55 (Staffel 3)

8,55 (Staffel 3) Stand des Scores: 22.04.2024

22.04.2024 Staffeln: 3

3 Episodenanzahl: Alle 3 Staffeln mit jeweils 11 Folgen

Alle 3 Staffeln mit jeweils 11 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: deutsche Vertonung (Staffel 1 & 2) und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Staffel 1,2 & 3)

Um was geht’s in “Konosuba”? Kazuma Sato ist ein Stubenhocker, der auf eine sehr unglückliche Art und Weise stirbt. Er lässt sein Leben im Glauben daran, dass er ein Mädchen vor einem schnellen Fahrzeug gerettet habe.

In Wirklichkeit war es nur ein harmloser Traktor im Schritt-Tempo und Kazuma starb an einem Schock, weil er sich das Ganze anders eingebildet hat. Im Jenseits trifft er auf die Göttin Aqua, die ihn aufgrund seiner Todesumstände auslacht und erniedrigt.

Sie unterbreitet Kazuma das Angebot, ihn in einer MMORPG-ähnlichen Welt wiederzuerwecken. Dabei darf er sich einen göttlichen Gegenstand oder eine Fähigkeit aussuchen und seine Aufgabe wird es sein, den Dämonenkönig dieser Welt zu besiegen. Sie begründet ihr Angebot damit, dass sonst niemand dort das tun will.

Aufgrund Aquas Provokation und Erniedrigungen entscheidet sich Kazuma dazu, die Göttin selbst mit in die neue Welt zu nehmen. Während seiner Erlebnisse mit Aqua trifft er auf exzentrische Figuren wie die Magierin Megumin, die nur einen einzigen explosiven Offensivzauber beherrscht, und der weibliche Paladin Darkness, die eine besondere Vorliebe für Masochismus hat.

Mehr zum Thema Beliebter Isekai-Hit-Anime geht nach 8 Jahren heute endlich weiter und startet direkt auf Crunchyroll von Myki Trieu

Was “Konosuba” so besonders macht: Die Serie ist genau genommen eine Parodie des Genres. Alles, was stereotypisch für Isekai-Serien ist, wird in Konosuba aufs Korn genommen und humorvoll verpackt.

Bereits der Anfang des Animes, der den heroischen Akt mit einer Verwechslung ersetzt, setzt bereits den Ton für den Rest der Serie. Ein Isekai, der Isekais parodiert.

Platz 1: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

2:04 Im Anime Mushoku Tensei geht es um eine zweite Chance auf ein neues Leben in einer Welt voller Magie

Score: 8,67 (Staffel 2)

8,67 (Staffel 2) Stand des Scores: 18.04.2024

18.04.2024 Staffeln: 2

2 Episodenanzahl: Staffel 1 - 24 Folgen, Staffel 2 - 15 Folgen

Staffel 1 - 24 Folgen, Staffel 2 - 15 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: deutsche Vertonung (Staffel 1) und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Staffel 1 & 2)

Um was geht’s in “Mushoku Tensei”? Die Geschichte handelt von einem namenlosen 34 Jahre alten Mann, der am Tag der Beerdigung seiner Eltern aus dem Haus geworfen wird. Er ist ein sogenannter NEET.

Infobox// NEET ist kurz für "Not in Education, Employment, or Training". Das ist eine Bezeichnung für Personen, die arbeitslos sind und keine schulische Bildung oder Ausbildung haben. Oft wird das Wort in Japan für Personen genutzt, die weder Arbeit haben noch danach suchen und kaum im Haushalt tätig sind. NEETS verlassen demnach auch fast nie das Haus oder sind sozial aktiv.

Überzeugt davon, dass sein Leben sinnlos sei, riskiert er es, um eine Gruppe von Jugendlichen vor einem kommenden Lastwagen zu retten und stirbt dabei. Er wird als Rudeus Greyrat in einer Welt von Magie und Schwertern wiedergeboren, allerdings als kleines Baby.

Schon in jungen Jahren setzt er es sich als Ziel, diesmal ein erfolgreicheres Leben zu führen. Mit nur drei Jahren bringt er sich selbst die Kunst der Magie bei. Seine Eltern erkennen sein Talent frühzeitig und stellen deshalb Roxy Migurdia ein, die Rudeus in der Kunst der Magie unterrichten soll.

Im Laufe der Geschichte bewältigt er sein Trauma, das dafür verantwortlich war, dass er im vorherigen Leben nie das Haus verlassen hat, und trifft dann auf das Mädchen Sylphy, das gemobbt wird.

Er freundet sich mit ihr an und lehrt sie alles, was er über die Magie weiß. Dadurch entwickelt sich ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden. Das missfällt Rudeus’ Eltern, weshalb sie ihn fortschicken, damit er mehr von der Welt sieht und lernt.

Was “Mushoku Tensei” so besonders macht: Auf den ersten Blick hat die Serie vielleicht nichts offensichtlich Außergewöhnliches zu bieten. Sie enthält die typischen Eigenschaften eines Isekai wie Romanzen, lustvolle Fantasien und Abenteuer. Mushoku Tensei entwickelt sich aber im Laufe der Geschichte schnell von den gängigen Genre-Vertretern weg und befasst sich mit weitaus erwachsenen und ernsteren Themen.

Es werden sowohl Traumata, deren Bewältigung, Verlust und Tod als auch Themen wie sexuelle, körperliche und mentale Gesundheit in der Serie abgedeckt. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren werden tiefgründiger behandelt.

Sind nach eurer Meinung die Plätze dieser Isekai-Serien gerecht vergeben oder fällt euch eine andere Serie ein, die in die Top 7 gehört?