Beliebter Isekai-Hit-Anime geht nach 8 Jahren heute endlich weiter und startet direkt auf Crunchyroll

Die Gruppe ist bereit für ein neues Abenteuer. (Bild: © Studio Deen)

Es wurde bereits letztes Jahr angekündigt, dass sich Crunchyroll die Lizenz der dritten Staffel von “Konosuba: God's blessing on this wonderful world!” gesichert hat. Im Januar haben wir dann über den groben Veröffentlichungszeitraum des beliebten Isekai-Animes berichtet. Ab heute kehrt ernach einer 8 Jahre langen Pause wieder zurück.

Alles zum Simulcast von Konosuba Staffel 3

1:22 KonoSuba - Der Start der dritten Staffel wurde mit einem japanischen Trailer vorgestellt

Starttermin: 10. April 2024 um 17 Uhr

Episodenanzahl: 11

Vertonung: japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in Konosuba? Kazuma Sato ist ein Stubenhocker, der auf eine peinliche Art und Weise verstirbt, als er versucht ein Mädchen vor einem Fahrzeug zu retten. Im Glauben, von einem harmlosen Traktor im Schritt-Tempo überfahren worden zu sein, stirbt er schließlich vor Stress und Scham. Im Jenseits trifft er auf die Göttin Aqua, die ihn wegen seiner Todesumstände auslacht und erniedrigt. Sie unterbreitet Kazuma das Angebot, ihn in einer MMORPG-ähnlichen Welt wiederzuerwecken. Dabei darf er sich einen göttlichen Gegenstand oder eine Fähigkeit aussuchen. Seine Aufgabe wird es sein, den Dämonenkönig dieser Welt zu besiegen, da sonst niemand dort das tun will und irgendwer das machen sollte. Aufgrund Aquas Provokation und Erniedrigungen entscheidet sich Kazuma dazu, Aqua mit in die neue Welt zu nehmen. Sie darf erst zurück, wenn er seine Aufgabe erledigt hat. Während seinen Alltagserlebnissen mit Aqua trifft er auf die Magierin Megumin, die nur einen einzigen explosiven Feuerzauber beherrscht, und der Paladinin Darkness, die eine besondere Vorliebe für Masochismus hat. Mit diesem Trupp erlebt er im Laufe der Geschichte allerlei chaotische und lustige Abenteuer.

Die letzten zwei Staffeln wurden vom japanischen Animationsstudio Deen produziert, wohingegen die dritte Staffel von Studio Drive animiert wird. Das gibt dem beliebten Comedy-Fantasy-Anime einen komplett neuen Look, der sich sehen lassen kann.

Was in Konosuba Staffel 1, 2 und im Film bisher geschah

Die Gruppe hat so einige Strapazen hinter sich. (Bild: © Studio Deen)

Spoilerwarnung: In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur ersten und zweiten Staffel von Konosuba.

Hier haben wir euch noch einmal die wichtigsten Ereignisse der ersten zwei Staffeln und des dazugehörigen Films zusammengefasst. So könnt ihr direkt mit Staffel 3 starten.

Kazuma half Megumin bei ihrem Training den Explosionszauber zu verbessern, indem sie ein Schloss immer wieder in die Luft jagten.

Das Schloss gehörte Verdia, einem General des Dämonenkönigs.

Verdia wurde unglaublich sauer und attackierte die Stadt.

Verdias Selbstzerstörungs-Maschine konnte durch Kazuma an einem anderen Ort teleportiert werden.

Die Explosion der Selbstzerstörungs-Maschine richtete einen massiven Kollateralschaden an und die Heldengruppe steckt wegen der Schäden in tiefen Schulden.

Die Gruppe trifft auf Vanir, einen weiteren General des Dämonenkönigs, den sie besiegen.

Kazuma tut sich nach dem Sieg mit Vanir zusammen. Sie produzieren mit Kazumas Echtzeit-Wissen über Japan, Produkte aus der modernen Zeit.

Die Gruppe wird immens reich.

Bei einem kleinen Abstecher in einer heißen Quelle treffen sie auf den nächsten General des Dämonenkönigs: Hans, der tödliche Schleim. Auch ihn besiegt die Heldentruppe.

Die Truppe erhält einen mysteriösen Brief von Megumins Kindheitsfreundin Yunyun und reisen zum Dorf der Crimson Demons.

Dort treffen sie auf einen weiteren General und Chimera namens Sylvia, die ebenfalls von der Kazuma und seinen Freunden besiegt wird.

Es gibt auch ein Prequel zu Konosuba

Falls ihr die ganze Geschichte anschauen möchtet, könnt ihr auch einen Blick auf das Prequel zu Konosuba werfen, das “Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!” heißt. Das Prequel spielt ein Jahr vor Kazumas Geschichte und begleitet die junge und enthusiastische Magierin Megumin bei ihrer Studie des ultimativen Angriff-Zaubers: Explosion!

Freut ihr euch auf die dritte Staffel von Konosuba und wie ist eure Meinung zum Prequel?