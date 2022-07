Das war der große Creators Race-Off zu EA SPORTS F1 22 - Ablauf und Sieger

Was ist das Creators Race-Off? Hier handelt es sich um eine große Wettbewerbserie, im neuen Rennspiel EA SPORTS F1 22. Neben der Deutschland-Edition findet das Event auch noch in Frankreich, Belgien, Italien und Spanien statt.

In den insgesamt fünf Live-Streams sind jeweils 20 Teilnehmer in jedem Land am Start. In Deutschland lief das Event auf dem Kanal und unter der Moderation von PietSmiet, ein Team von deutschen Content-Creators, die alles im Thema Gaming abdecken.

Was ist F1 EA SPORTS 22? Das ist das aktuelle Renn-Simulations-Spiel vom Entwickler Codemasters und Publisher EA SPORTS. Es ist das offizielle Spiel der 2022 FIA Formel 1 Weltmeisterschaft. Am 1. Juli 2022 kam F1 22 für PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, und PC via Origin sowie Steam auf den Markt und gilt als heißer Anwärter auf das beste Rennspiel 2022.

So lief das Event ab

Was waren die Regeln? 20 deutsche Content-Creator fuhren auf drei Strecken Rennen, um Punkte zu sammeln. Für die unterschiedlichen Platzierungen gab es entsprechend viele Punkte. Wer am Ende die beste Gesamtwertung erzielte, war der Sieger.

Gefahren wurde auf den Strecken Österreich, Miami und Imola, wo Runden als Sprint-Rennen und im regulären Modus gefahren wurden. Die Teilnehmer spielten auf dem PC, zum Einsatz kam der einfache Konfigurationsgrad.

Wer war am Start? Insgesamt nahmen 20 Influencer und Creator beim Event teil:

Karo rAii ClubMate007 Jesbe Sky Kartoffel Andi Knight Jay Formula Lena PixelViet Etienne Asmoogl Marc3ting Benni | Comeday Agent_Engel Woozy Tactix Chris Mike Stiefelhagen Edeljobber Powlster

Wer hat gewonnen? Nach zig Runden auf den verschiedenen Rennstrecken stand am Ende ein Sieger fest: Andi Knight vom Team “Prophylaktischer Schock” gewann mit einer mächtigen Gesamtwertung von 96 Punkten weit vor der Konkurrenz. Zweitplatziert wurde rAii mit 74 Punkten, auf Platz 3 fand sich Jesbe mit 59 Punkten ein.