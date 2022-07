Verpasst nicht den großen Creators Race-Off zu EA SPORTS F1 22 - Mit PietSmiet und Rocket Beans!

Zum neuen Rennspiel F1 2022 gibt es ein spannendes Live-Event. Im großen Creators Race Off 22 werden 20 deutsche Influencer in einem epischen Wettrennen gegeneinander antreten.

Was ist das Creators Race-Off? Das F1 22 Creator’s Race-Off ist ein Wettbewerb, der mithilfe von F1 22 organisiert wird. Das Event wird das ganze Jahr 2022 über in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien und Spanien stattfinden.

Es gibt also fünf Live-Streams in den genannten Ländern und jedes Mal sind bis zu 20 Teilnehmer am Start. Euch erwarten also eine Menge spannende Rennen, an denen einige der besten Rennspieler Europas teilnehmen, alle in ihrem Heimatland berühmt.

Was ist F1 22? F1 22 ist eine Renn-Simulation vom Studio Codemasters und Publisher EA SPORTS. Das Spiel bietet die offiziellen Lizenzen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022. Neben neuen Regeln und Hybridautos gibt es in der 2022-Version auch aktualisierte Strecken, den Karrieremodus für zwei Spieler und einen kompetitiven Multiplayer-Modus.

Das Spiel ist bereits erschienen und gilt schon jetzt als heißer Anwärter auf das beste Rennspiel 2022.

Großes Formel-1-Rennen mit deutschen Influencern zum Großen Preis von Österreich

Wie läuft das Event ab? Bis zu 20 Content-Creator treten auf 3 Strecken gegeneinander an, um Punkte zu sammeln. Der Teilnehmer, der die beste Punktzahl erzielt, wird der ultimative Fahrer in seinem Land.

Der Wettbewerb wird auf dem PC mit dem einfachen Konfigurationsmodus abgehalten. So soll für Chancengleichheit gesorgt werden.

Wann und wo geht das Event los? Die erste Etappe dieser internationalen Aktion wird in Deutschland anlässlich des Großen Preis von Österreich am 7. Juli 2022 stattfinden. Jedes Rennen wird live auf Twitch und YouTube auf dem Kanal von PietSmiet übertragen.

Wer nimmt Teil? Insgesamt nehmen 20 Influencer an der Aktion teil. Das sind unter anderem PietSmiet und diverse Mitglieder von Rocket Beans TV.