In Days Gone übernehmt ihr die Rolle von Deacon St. John. Dieser wird als ziemlich harter Biker dargestellt, der mit seinem Motorrad durch die Postapokalypse fährt und ums Überleben kämpfen muss.

Tatsächlich fiel sein ursprünglich vorgestellter Charakter bei der ersten Präsentation auf der E3 2016 noch deutlich unnahbarer und "macho-mäßiger" aus. Im aktuellen Gameplay des PS4-Exklusivtitels hat sich Deacon deutlich gewandelt. Im Interview mit Polygon erklären die Entwickler, wie es zu diesem Wandel kam.

Sony hört auf die Community. Der Grund dafür liegt in der häufigen Kritik der Fans. Jeff Ross, der Game Director von Days Gone, erklärt, dass nach den ersten Präsentationen klar wurde, dass sich etwas an Deacon verändern muss.

Problematisch gewesen sei vor allem "die Art und Weise wie einige Zeilen gelesen, oder geschrieben wurden". Deshalb wurde mehrere "raue Ecken" des Charakters an den Stellen geschliffen, die ihn zu einer nicht besonders nahbaren Figur gemacht haben. Autor John Garvin sagt dazu:

"Wir haben hart daran gearbeitet Deacons Charakter realistisch zu gestalten. Es ging nicht darum ihn nett wirken zu lassen. Wir wollten, dass er im Verlauf der Handlung wächst und dafür mussten wir mit ihm an einer Stelle anfangen, damit er an einer anderen Stelle ankommen kann. "

Mit der Zeit lernten die Entwickler besser einzuschätzen, wie lange der Protagonist hart und unnahbar bleiben kann, ohne dass es zum Problem wird. "Niemand will acht Stunden mit jemandem spielen, den er nicht mag".

Mehr Emotionen, bitte. Passend dazu hat Sony Bend Studio auch einen Trailer veröffentlicht, der die emotionale Seite des Ex-Bikers zeigen soll und ein wenig Licht auf sein Leben vor der Apokalypse wirft. Außerdem wurde bekannt, dass Zwischensequenzen einen großen Teil eurer Spielzeit bestimmen werden. Die Geschichte ist also nicht nur eine Randerscheinung.

Ob sich Deacon am Ende als spannender und realistischer Charakter behaupten kann, erfahren wir am 26. April 2019. Dann erscheint Days Gone exklusiv für die PS4. Wir konnten bereits einen Blick darauf werfen und verraten euch in unserer Preview, wie uns der neue Open World-Shooter gefallen hat.