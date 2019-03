Days Gone - Map enthüllt und sie sieht riesig aus

Am 26. April 2019 erscheint mit Days Gone Sonys PS4-exklusives Zombie-Spiel, das uns als einen der letzten Überlebenden in eine gefährliche Open World schickt. Nun sind Screenshots aufgetaucht, die uns erstmals einen Blick auf die Map des Survival-Action-Adventures werfen lassen.

So sieht die Karte von Days Gone aus

Die unteren Bilder der Map stammen von Gamereactor, die im Rahmen einer aktuellen Preview-Session entstanden sind.

Was zeigen sie? Die Screenshots lassen uns - offensichtlich - einen Blick auf die gesamte Karte von Days Gone werfen, offenbaren aber noch weitere interessante Details.

Was offenbart die Map von Days Gone?

Wir decken sie offenbar Stück für Stück auf, indem wir entsprechende Gebiete besuchen.

Missionen werden wie in anderen Open World-Spielen mit verschiedenen Symbolen angezeigt.

Eine Anzeige oben rechts verrät uns, wie viele Tage seit dem Ausbruch der Pandemie vergangen sind - und vergehen.

Ebenfalls wird oben rechts die Uhrzeit und das Wetter angezeigt, das in Days Gone eine wichtige Rolle spielen soll.

Wir können Wegpunkte setzen.

unser Motorrad bekommt ein eigenes Symbol, damit wir es wiederfinden können, falls wir es aus den Augen gelassen haben.

Neben einer Storymission werden mit "Bounty Hunter"-Aufträgen (Kopfgeldjäger-Aufträge) Nebenmissionen angezeigt.

Was lässt sich zur Größe sagen? Die Map erscheint riesig, ihre tatsächliche Größe lässt sich so ganz ohne konkrete Vergleiche natürlich nur schwer festlegen. Auf dem ersten Blick erscheint sie in etwa so groß wie die Karte von Horizon Zero Dawn, wirkt aber deutlich kleiner als die von Red Dead Redemption 2.

Über die Open World wissen wir bereits, dass sie in 6 Regionen aufgeteilt ist, die uns der Trailer unten genauer vorstellt. So verschlägt es uns beispielsweise in den verschneiten Norden, dessen raue Bedingungen die Freaker noch aggressiver machen als in anderen Gebieten. In einem anderen Teil der Spielwelt legen wir uns indes mit Plünderern an, die in der Nähe erloschener Vulkane oder in Höhlen hausen.

So spielt sich die Open World von Days Gone

Kollege Dennis konnte bereits einen Abstecher in die Open World von Days Gone machen und verrät euch hier, was euch in der gefährlichen Spielwelt des PS4-Blockbusters erwartet.

Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für die PS4.