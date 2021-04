In Days Gone gibt es insgesamt 12 infizierte Gebiete inklusive Freaker-Nester, sowie 18 Nester der fliegenden Crier. Wir erklären, wie ihr die Regionen auf der Karte findet und die Biester ausräuchert.

Zombies bekämpfen gehört im Szenario von Days Gone natürlich mit dazu. Die Nester bieten den Freakern und Criern tagsüber Schutz und helfen ihnen, sich zu großen Horden zusammenzurotten. Dass man die infizierten Gebiete und Nester vernichten sollte, hat aber noch einen anderen Grund.

Sie sind Teil der Nebenmission Infizierungsbeseitiger (Infestation Exterminator). Um die abzuschließen, müsst ihr alle Zonen und Nester auflösen. Zusätzlich erhaltet ihr eine Trophäe und schaltet neue Schnellreise-Routen frei.

Days Gone durch? Holt die Platin-Trophäe, denn sie ist superleicht

Ihr habt keinen Zeitdruck bei der Mission und könnt auch keine Nester verpassen. Ihr müsst sie auch nicht während der Hauptstory erledigen, sondern könnt danach im Free-Roam-Modus zurückkehren.

Unter Umständen müsst ihr das sogar, denn nach der dritten Region »Lost Lake« und dem fünften Gebiet »Crater Lake« gibt es jeweils nicht mehr die Möglichkeit, in die vorherigen Gebiete zurückzukehren. Nach Abschluss der Kampagne öffnet sich euch aber wieder die ganze Karte, also keine Panik.

Weitere praktische Hilfen zu Days Gone?



Falls ihr noch weitere Guides zum Spiel sucht, haben wir alle Tipps und Tricks in einem Hub zusammengefasst:

- Alle Guides zum PS4-Spiel in der Übersicht