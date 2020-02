In diesem Artikel haben wir all unsere Guides, Tipps und Tricks zu Days Gone gesammelt und in eine Übersicht gepackt. Weil wir das Open World-Zombie-Abenteuer auch nach dem Release fleißig weiter begleiten, kommen natürlich stetig neue Guides dazu, weshalb wir diesen Artikel fortlaufend updaten werden.

Letztes Update: Dieser Artikel wurde zuletzt am 23. Mai 2019 aktualisiert.

Allgemeine Tipps

Tipps und Guides zu den Waffen

Liste aller Waffen und ihrer Werte - In diesem Artikel haben wir alle Waffen in Days Gone für euch aufgelistet.

Die besten Waffen in Days Gone - Welche Schusswaffe und welcher Nahkampf-Schläger ist am besten? Wir verraten es euch.

Waffen lagern und freischalten - Können gefundene Waffen im Waffenschrank gelagert werden und wie schalte ich meine Wummen dauerhaft frei? Wir beantworten euch diese Fragen.

NERO-Geheimwaffe finden - Nach der Kampagne ist Days Gone noch lange nicht vorbei. Unter anderem findet ihr in der Welt noch eine ganz besondere Geheimwaffe.

Guides und Tipps zu Horden

Horden auf der Map finden - Hier sind alle Fundorte der Horden auf der Karte von Days Gone.

Horden in Days Gone besiegen - Hier sind 8 Tipps, mit denen ihr den Freaker-Massen den Garaus macht.

Guides und Tipps zu Bossen

Brecher besiegen - Wer zum ersten Mal einem Breaker begegnet, hat wahrlich nichts zu lachen. Wir verraten euch, wie ihr den stärksten Freaker besiegt.

Bären besiegen - Bären können euch in der Spielwelt von Days Gone begegnen und stellen eine ernste Bedrohung dar. Ein paar Tipps für den Kampf sollten es euch leichter machen.

Guides zu Nebenaufgaben: Nester, NERO-Stationen und mehr

Guides zu Trophäen