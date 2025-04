Days Gone bekommt auf PS5 neuen Modus: So spielt sich Hordenangriff

Deacon ist zurück und hat einen neuen Modus in den Satteltaschen seines Bikes verstaut.

Am 25. April erscheint mit Days Gone Remastered eine technisch und inhaltlich überarbeitete Version des Biker-Abenteuers für PS5 und PS5 Pro. Jetzt hat Sony enthüllt, was uns im neuen Modus Hordenangriff erwartet.

Das steckt im PS5-Remaster von Days Gone

Bevor wir näher auf den Modus eingehen, hier für euch alle Verbesserungen der Remastered-Version im Überblick:

Permadeath-Modus

Speedrun-Modus

verbesserter Fotomodus

60 fps

DualSense- und PSVR 2-Support

neue Accessibility-Optionen (u.a. FoV-Slider)

Einen ersten optischen Eindruck bekommt ihr im Trailer:

1:46 Days Gone bekommt ein Remaster für PS5

So funktioniert Hordenangriff

Im Survival-Endlosmodus gilt es, eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Das gelingt, indem ihr so lange wie möglich am Leben bleibt und den immer stärker werdenden Attacken der anstürmenden Zombies ... sorry, Freaker ... standhaltet.

Zu Beginn ist Deacon lediglich mit einer Pistole ausgerüstet und muss sich möglichst schnell einen Weg zu seinem Bike bahnen. Erst auf dem Sattel müsst ihr die offene Region nach Vorratskisten absuchen und könnt so euer Arsenal auf insgesamt 20 verschiedene Waffen aufstocken – darunter auch ein neuer Flammenwerfer, den es im Hauptspiel nicht gibt. Damit euch die Munition nicht ausgeht, gilt es übrigens, kleine Miniquests abzuschließen. Wie genau die aussehen, ist derweil noch unklar.

Bis zur ultimativen Horde: Habt ihr ganze 30 Minuten überlebt, bekommt ihr es sogar mit einer Horde aus 800 Freakern zu tun.

1:10 Erster Blick auf den neuen Days Gone-Modus Hordenangriff

Autoplay

Belohnungen fürs Überleben

Haltet ihr dem Ansturm der Freaker möglichst lange Stand und kraxelt allmählich bis auf Maximallevel 35 hoch, schaltet ihr auf dem Weg immer neue Belohnungen frei. Darunter Charakter-Skins, kosmetische Abzeichen und 24 einzigartige Injektoren.

Das sind Injektoren: Mit ihnen boostert ihr entweder eure Punktzahl im Tausch gegen eine noch größere Herausforderung oder erleichtert euch mit den Spritzen den Modus – so lasst ihr beispielsweise besiegte Freaker explodieren.

So kommt ihr an Days Gone Remastered

Habt ihr euch bereits die PS4-Version geholt, wollt jetzt aber nochmal einsteigen, um beispielsweise Hordenangriff zu zocken, könnt ihr eure Version für 10 Euro upgraden. Auf PC hingegen benötigt ihr, um den neuen Modus zu zocken, den DLC Broken Road.

Was sagt ihr zum Gesamtpaket von Days Gone Remastered und werdet ihr den neuen Modus spielen?