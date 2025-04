Erste Tests und Meta-Score zu Days Gone Remastered - PS5-Neuauflage kommt richtig gut an und ist 10 Punkte besser als das Original

Die ersten Tests zu Days Gone Remastered sind da!

Bend Studios 2019 veröffentlichtes PS4-Exclusive Days Gone erntete damals lediglich gemixte Wertungen und steht heute bei einem Metascore von 71 Punkten. Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Remaster zeichnet wertungstechnisch bislang jedoch ein komplett anderes Bild: Deacon St. Johns Endzeit-Abenteuer hat sich auf der PS5 (Pro) ordentlich gemausert und bekommt jede Menge Lob ab. Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an.

Days Gone Remastered auf Metacritic und Open Critic:

Test-Wertungen zu Days Gone Remastered im Überblick

Magazin Wertung Gamingbolt 90 Pushsquare 80 Games.ch 84 Critical Hits 75 Spaziogames 75 Multiplayer.it 75

Kleine Zeitreise - Den originalen PS4-Test von GamePro zu Days Gone könnt ihr hier nachlesen:

Technisch spürbar besser

Die Neuauflage schneidet (Stand 29. April) also bislang fast 10 Punkte besser ab als das Original, aber was wird diesmal so gelobt? In erster Linie die Technik, insbesondere die Performance, die sich in der PS4-Version als großes Manko erwies.

GamingBolt schreibt zur Technik:

(Days Gone Remastered) bietet zwei Grafikmodi: 'Leistung' mit einer Auflösung von 1440p bei 60 Bildern pro Sekunde und 'Qualität' mit nativer 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde. Beide Modi funktionieren gut, aber ich bevorzuge den Leistungsmodus mit seinen stabilen 60 FPS, durch die sich alles – vom Erkunden der offenen Spielwelt bis zum Kampf gegen Horden – viel flüssiger anfühlt.

Ladezeiten fallen laut GamingBolt dank SSD der PS5 (Pro) ebenfalls spürbar kürzer aus, seien im direkten Vergleich zu moderneren Spielen immer noch vergleichsweise lang.

Gelobt wird außerdem der neue Modus "Hordenangriff", GemingBolt hierzu: "Der Hordenangriff-Modus ist zweifellos eine der besten neuen Funktionen in diesem Remaster, die das Days Gone-Erlebnis wirklich auf ein neues Niveau hebt".

Auch Pushsquare findet überwiegend lobende Worte und schreibt: "Wenn das Originalspiel so veröffentlicht worden wäre, hätten wir vielleicht tatsächlich schon eine Fortsetzung."

Habt ihr Days Gone Remastered schon gezockt und falls ja: Was ist eure Meinung zur Neuauflage?