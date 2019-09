Days Gone - Das meist geforderte Feature wird endlich wahr

Days Gone bekommt nächste Woche den lang ersehnten New Game Plus-Modus spendiert. Das haben die Entwickler von Sony Bend Studios im offiziellen Playstation-Blog bekannt gegeben. Am 13. September wird es ein Update geben, dass neben NG+ auch neue Schwierigkeitsgrade und kleine Extras hinzufügt.

Die Möglichkeit ein neues Spiel mit den bereits erlangten Fortschritten zu starten, war einer der größten Fan-Wünsche seit dem Release des Open World-Spiels im April 2019. Seitdem haben viele Updates vor allem den technischen Zustand verbessert.

Was gibt es beim Days Gone NG+ zu beachten?

NG+ kann mit jedem beliebigen Spielstand gestartet werden, solange die Questreihe "Ich gebe niemals auf" abgeschlossen wurde.

Der Schwierigkeitsgrad kann für den neuen Durchgang vollkommen frei gewählt werden, das gilt auch für die neuen Einstellungen Hard 2 und Survival 2 .

. Die beiden neue Schwierigkeitsgrade können auch im normalen NG von Beginn an genutzt werden.

Welche Fortschritte werden beim NG+ übernommen?

Freigeschaltete Waffen

Bike-Upgrades

Nero-Booster

Fähigkeiten

Rezepte

Vetrautensstufe der Camps

Credits/Geld

Sammelgegenstände

Trophäen-Fortschritte

Perks aus den Challenges

Für die neuen Schwierigkeitsgrade und den New Game Plus-Modus wird es außerdem auch neue Trophäen geben, die ihr freischalten könnt. Zu guter Letzt kündigen die Entwickler auch eine neue Waffe an, die "einem Agenten gehört, der nur in den Schatten operiert".

Wie alle bisherigen Updates von Days Gone, wird auch der kommende Patch kostenlos für alle Spieler zur Verfügung gestellt.

Werdet ihr noch einmal mit dem New Game Plus in Days Gone durchstarten?