Days Gone Remastered: Erster Grafik-Vergleich zur PC-Version aufgetaucht und der ist laut Fans eine ziemliche Enttäuschung

Was kann das Remaster von Days Gone eigentlich? Ein Vergleichsvideo liefert erste Hinweise.

Days Gone ist einer der größten Fan-Lieblinge der PS4-Ära. Neuigkeiten zum Franchise gibt es bisher aber kaum, obwohl ein Nachfolger vielfach gewünscht wird. Komplett entgangen sein dürften Sony die Rufe nach neuen Inhalten aber nicht, immerhin wird jetzt noch einmal ein Remaster von Days Gone für PS5, PS5 Pro und PC nachgeschoben.

Darin enthalten sind neben neuen Inhalten auch noch grafische Verbesserungen, die ein YouTuber für einen Vergleich unter die Lupe genommen hat. Sein Ergebnis löst aber vor allem Ernüchterung aus.

YouTuber zeigt, ob sich das Days Gone-Remaster lohnt

Schon beim Horizon Zero Dawn-Remaster haben sich viele Fans gefragt, wieso es eine Neuauflage eines gerade einmal 8 Jahre alten PS4-Spiels braucht. Das Upgrade war dann jedoch überraschend groß:

'Meilenweit vor dem Original' Grafik-Experten haben Horizon Zero Dawn Remastered getestet und sind schwer beeindruckt von Chris Werian

Days Gone ist sogar noch einmal zwei Jahre jünger, die Frage nach dem Sinn hinter einer Neuauflage stellt sich also erneut und wird dieses Mal wohl weniger zufriedenstellend ausfallen.

Das hat zumindest der YouTuber Cycu1 aufgedeckt, der regelmäßig die grafischen Unterschiede von Neuveröffentlichungen untersucht. Er hat für ein Video die Grafik des Originals dem Remaster gegenübergestellt, als Basis diente ihm der kürzlich veröffentlichte State of Play-Trailer von Days Gone:

1:46 Days Gone bekommt ein Remaster für PS5

Die Änderungen sind dabei sehr subtil, zusammengefasst beschränken sie sich auf:

ein leicht verbessertes Schattenmodell: Fahrzeuge und Charaktere werfen jetzt realistischere Schatten auf sich selbst

Fahrzeuge und Charaktere werfen jetzt realistischere Schatten auf sich selbst stärkere Lichtspiegelungen: Reflexionen werfen jetzt mehr Licht auf die Umgebung zurück

Reflexionen werfen jetzt mehr Licht auf die Umgebung zurück höhere Saturierung: Haut und die Spielumgebung scheinen in einigen Situationen eine höhere Farbsaturierung aufzuweisen

Haut und die Spielumgebung scheinen in einigen Situationen eine höhere Farbsaturierung aufzuweisen minimal veränderte Objektdetails: eingeschlagene Glasscheiben sind jetzt nicht mehr so stark eingeschlagen, Deacons Pelzkragen wirkt außerdem minimal fluffiger

Jedoch wirkt der Trailer ganz schön unscharf im Vergleich zum Original. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Aufnahmen von der Ur-Version von Cycu1 neu aufgenommen wurden, während das Material vom Remaster bislang lediglich als Trailer-Video vorliegt und die Kompression die Szenen verfälscht.

Aber selbst von der Unschärfe abgesehen, sehen viele Kommentierende keinen großen Unterschied, beziehungsweise schreiben sogar, dass sie das Remaster als "Downgrade" empfinden, da ihnen die höhere Saturierung von einigen Farben nicht zusagt.

Zum Release soll es übrigens zwei Grafikmodi geben: 30 fps in 4K und 60 fps in 1440p. Auch die PS5 Pro soll ausgereizt werden, in welcher Form ist aber noch nicht ganz klar.

PC-Version diente als Basis für den Vergleich und die war bereits verbessert

Eine Sache müssen wir dem Remaster aber zu Gute halten: Das Uprade fällt auf der Konsole größer aus, denn Cycu1 nutzte für seinen Vergleich nicht die PS4 Pro-Version – die per Patch bereits in 60 fps auf der PS5 läuft – sondern die 2021 veröffentlichte PC-Fassung in den maximalen Einstellungen. Die lieferte einige Änderungen im Vergleich zum PS4-Original:

hochauflösende Texturen

kürzere Ladezeiten

eine weitaus höhere Auflösung

weniger Darstellungsfehler bei volumetrischen Partikeleffekten wie Rauch und Nebel

eine leicht höhere Vegetationsdichte

Und eine ziemlich clevere Technik für Schattenwürfe und indirekte Lichtreflexionen. Dabei werden Elemente im sichtbaren Bildausschnitt genutzt, um Licht abzustrahlen oder raumfüllende Schatten zu berechnen, wie Digital Foundry in einem Vergleich beispielsweise gezeigt hat:

Der gelbe Abstandshalter wirft am PC einstrahlendes Licht auf den Gastank zurück und der erzeugt wiederum einen deutlichen Schatten nach unten. (Bildquelle: Digital Foundry / Youtube)

Diese Änderungen erwarten wir auch für das Remaster auf der PS5 und PS5 Pro beziehungsweise deutet sich bei den Schatten an, dass diese noch einmal eine Spur besser als auf dem PC sein könnten.

Wollt ihr wissen, was an zusätzlichen Inhalten im Remaster steckt, dann findet ihr hier eine Zusammenfassung:

Days Gone Remastered: Überarbeitete Version für PS5 erscheint schon in wenigen Wochen von Tobias Veltin

Das Paket wird am 25. April für 10 Euro zur Verfügung stehen, falls ihr bereits das Original (abgesehen von der PS Plus-Version) besitzt. Auf den Konsolen wird ein nettes Paket geschnürt, auch wenn der große Wow-Effekt zumindest im Hinblick auf die Grafik wahrscheinlich ausbleibt.

Oder was sagt ihr? Stimmt ihr den Fans zu? Macht das Remaster zu wenig neu?