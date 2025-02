Days Gone Remastered angekündigt: Überarbeitete Version für PS5 erscheint schon in wenigen Wochen

Deacon St. John fährt bald auch auf der PlayStation 5.

Auf der State of Play im Februar 2025 hat Sony soeben Days Gone Remastered angekündigt. Die überarbeitete Version für die PlayStation 5 enthält neben den üblichen technischen Upgrades auch noch einige neue Inhalte, darunter:

Hardcore-Modus

Speedrun-Modus

Arcade-Spielvariante "Horde Assault" gegen stärker werdende Zombiewellen

Außerdem wird der Fotomodus verbessert und es wird Support für PlayStation VR sowie die PS5 Pro geben. Eine der größten Neuerungen der Remastered-Variante ist zudem der Broken Roads-DLC, der dem OPen World-Spiel zusätzliche Missionen, Charaktere und Umgebungen hinzufügt.

Release im April, kostengünstiges Upgrade für PS4-Version

Auch der Release-Termin wurde bekannt gegeben. Days Gone Remastered soll am 25. April erscheinen, also bereits in wenigen Wochen. Alle Besitzer*innen der PS4-Versionen bekommen das PS5-Upgrade für knappe 10 Dollar.

1:46 Days Gone bekommt ein Remaster für PS5

Das ist Days Gone

Days Gone ist ein Endzeit-Zombie-Survivalspiel. Ihr übernehmt die Rolle von Ex-Biker Deacon St. John, der seine Frau verloren hat und nun in der offenen Spielwelt ums Überleben kämpft.

Days Gone erschien im April 2019 für die PS4 und konnte im GamePro-Test eine 82er-Wertung abstauben. Im Jahr 2021 wurde der Titel für den PC umgesetzt. Die Remastered-Version wird im April zeitgleich für den PC erscheinen.