The Day Before-Entwickler versuchen es schon wieder - canceln erst erfolglose Kickstarter-Kampagne und wollen jetzt das Spiel eurer Träume entwickeln

The Day Before ist nach Release zum Meme für Versprechungen mutiert, die nicht im Ansatz gehalten werden konnten.

Ob man The Day Before einen bewussten Scam nennt, oder schlicht einen der größten Videospiele-Flops aller Zeiten, spielt am Ende kaum noch eine Rolle. Nachdem der vollmundig angepriesene und gehypte Survival-Shooter kurz nach Release von Steam entfernt und die wagemutige Käuferschaft ihr Geld zurückerhalten hat, blieb es jedoch nur kurze Zeit still um Entwickler Fntastic.

Mit Escape Factory sollte direkt ein neues Spiel via Kickstarter-Kampagne finanziert werden, das bereits mit einer Demo spielbar war. Doch daraus wird (wenig überraschend) nichts. Jedoch hat Fntastic bereits neue Pläne und will jetzt nichts Geringeres als "das Spiel eurer Träume" entwickeln.

Kickstarter-Kampagne wird zu erwartbarem Desaster

Knapp 14.000 Euro wollten Fntastic für die Finanzierung von Escape Factory via Kickstarter erhalten und kurz nach Start der Kampagne waren bereits über drei Viertel der Summe eingespielt. Wie sich jedoch recht schnell herausstellte, hatten sich die weniger als 30 Supporter mit ihrer Donation einen Scherz erlaubt und das Geld später wieder zurückgezogen.

Nachdem es immer mehr abzusehen war, dass die Kampagne kläglich scheitert, heute das finale Statement: Escape Factory wird eingestellt.

Daran arbeiten die The Day Before-Macher jetzt

Doch damit ist die surreale Geschichte rund um Fntastic noch lange nicht auserzählt. Denn bereits das nächste Projekt ist in Planung, "das sich viele von euch gewünscht haben". Die Entwickler dazu via X:

Liebe Community, wir haben viele Nachfragen bezüglich eines Prop Hunt-Spiels erhalten und nach einer sorgfältigen Analyse und einer Diskussion mit dem Team haben wir beschlossen, dass Escape Factory nicht genug Interesse geweckt hat. Es ist unwahrscheinlich, dass unsere Kampagne das Ziel erreicht. (...) Doch eure Wünsche sind für uns sehr wichtig, daher möchten wir den Start der Entwicklung eines neuen Action-Horror-Prop-Hunt-Spiels mit dem Namen ITEMS verkünden. Das ist exakt das, was sich viele von euch gewünscht haben.

Wie diesmal die nötigen Gelder in die leeren Kassen gespült werden sollen, steht auch schon fest. Simultan sollen Mobile Games entwickelt werden, deren Ressourcen für die Entwicklung von ITEMS genutzt werden sollen. Sobald eine Demo bereit sei, könne man sich zudem eine weitere Kickstarter-Kamapagne vorstellen.

Prop Hunt … da war doch was!?

Tatsächlich kommt die Idee ein Prop Hunt-Spiel zu entwickeln nicht gänzlich aus dem Nichts. 2021 wurde Fntastic auf Steam durch Propnight bekannt, das zumindest ausgeglichene Wertungen und eine treue Spielerschaft erreichen konnte. Die Server des Spiels wurden jedoch im Januar 2024 seitens Publisher Mytona offline genommen, da Fntastic die Weiterentwicklung eingestellt hatte.

Ob aus dem neuen Spiel je etwas wird, bleibt fraglich. Genauso fraglich wie die neue Transparenz-Politik, die das Studio ausgerufen hat und die vorher bei The Day Before offensichtlich nicht Teil der Entwickler-DNA war.

Wie hoch schätzt ihr die Chancen, dass von Fntastic je wieder ein Spiel erscheint, das Leute spielen?