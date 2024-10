The Day Before-Entwickler können es nicht lassen und 'schenken' euch jetzt unbezahlte Arbeit für ihr neues Spiel

Unser Gesichstsausdruck, wenn wir hören, dass Fntastic unbezahlte Arbeit velost.

Nachdem Entwickler Fntastic mit The Day Before den im negativen Sinne frechsten Release des Jahres auf Steam veröffentlicht hat, geht die Abzocke nun nahtlos weiter. Nicht etwa mit ihrem neu angekündigten Spiel Escpape Factory – das wurde nach einer gescheiterten Kickstarter-Kampagne erst jüngst wieder eingestampft – sondern mit ihrem neuen Projekt, für das ihr jetzt die Chance bekommt unbezahlt mitzuarbeiten und dabei eure "Kreativität zu entfesseln".

Klingt alles richtig mies und schäbig? Ist es auch.

The Day Before-Entwickler tut es schon wieder

Noch einmal zur Erinnerung: The Day Before wurde als "The Last of Us-MMO" und potenzieller neuer Survival-Hit zum meistgehypten Spiel des Jahres, das sich zum Release jedoch als Frechheit sondergleichen herausstellte. Ob ein Scam vorlag oder schlicht Unvermögen von Entwickler Fntastic, spielt nach Löschung des Spiels auf Steam und der Rückzahlung des Kaufpreises an alle Mutigen nur noch am Rande eine Rolle.

Doch bereits die Entwicklung von The Day Before zeichnete aus, dass Freiwillige kostenlos ihre Arbeit anboten. Das ganze Ausmaß der Abzocke seht ihr im Video:

1:29:26 Die wahre Geschichte von The Day Before

Autoplay

War es einige Monate rund um Fntastic recht still, meldete sich das Studio mit einer neuen "Transparenz-Politik" zurück und versprach zukünftig alles besser zu machen. Was "besser" bedeutet, zeigt jetzt eine neue Aktion, die das Magazin The Gamer jüngst aufgedeckt hat.

Unbezahlte Arbeit für neues Spiel "gewinnen"

Via Discord wurde jüngst ein neuer Wettbewerb gegenüber der Community ausgerufen, dessen Preis es in sich hat. So bekommen die glücklichen Gewinner die Chance ihre kostenlos eingereichten Maps im neuen Fntastic-Spiel ITEMS wiederzufinden, welches das Prop Hunt-Spiel "eurer Träume werden soll".

"Dieser Wettbewerb ist für euch eine Chance eure Kreativität zu entfesseln"

Für den Wettbewerb zulässig sind 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle oder "jegliche andere Stile" der Karten. Zudem, und jetzt wird's richtig wild, müssen die Einsendungen Bilder oder Grafiken, Namen und Beschreibung der Karte und sogar Überlegungen zum Balancing enthalten.

Bezahlt wird die Arbeit, wie sollte es auch anders sein, natürlich nicht. Aber hey, dafür könnt ihr EURE Arbeit dann später im fertigen Spiel (sollte es jemals erscheinen) bewundern, das ihr sogar noch kostenlos bekommt. Na wenn das nichts ist!

Spaß beiseite, hier heißt es natürlich tunlichst "Finger weg"!