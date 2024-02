Kein Witz! The Day Before war kurze Zeit zu einem sehr niedrigen Preis wieder auf Steam - Laut den Entwicklern sei 'alles unter Kontrolle'

The Day Before tauchte kurzzeitig wieder auf Steam auf.

Trotz des Release-Debakels mit anschließender Studioschließung und abgeschalteten Servern scheint das Thema The Day Before noch nicht erledigt zu sein. Das kontroverse Spiel von Fntastic, das schon lange vor Release im letzten Dezember des Betrugs bezichtigt wurde, sorgt immer noch für Schlagzeilen.

Statt aber wie zuletzt durch ein bizarres Statement der Entwickler*innen aufzufallen, geht es dieses Mal um das Spiel selbst. Das tauchte nämlich für kurze Zeit wieder auf Steam auf, allerdings ganz anders, als man vielleicht erwarten würde (via 3djuedgos).

The Day Before wurde als Carrot the Cat auf Steam verramscht

Eigentlich waren die Tage von The Day Before auf Steam gezählt – könnte man meinen. Doch die Steam-Produktseite war für wenige Stunden wieder aktiv, mit ein paar kuriosen Anpassungen:

The Day Before hieß plötzlich Carrot The Cat, was der Codename für das Comeback des Spiels sein sollte. Außerdem verlangte Fntastic nicht mehr rund Euro, sondern nur noch 5,89 Euro. Die Spieldateien sollten zudem "in Kürze aktualisiert werden", wodurch die Download-Größe von 55 auf 13 GB schrumpfen sollte.

Auf der Steam-Seite teilten Entwickler Fntastic und Publisher Mytona zudem in einem neuen Update mit, dass sie sich für das Comeback Unterstützung geholt hätten:

Wir arbeiten mit einem Studio zusammen, dessen Name wir aus rechtlichen Gründen nicht preisgeben, aber wir können versichern, dass alles unter Kontrolle ist.

Scheinbar hatten sie aber nicht "alles unter Kontrolle", denn nur kurze Zeit, nachdem The Day Before auf diese Art wieder auf Steam aufgetaucht war, entfernte Valve das Spiel schon wieder. Es lässt sich zwar nicht mit Sicherheit sagen, ob die Rückkehr ein bewusster Betrugsversuch sein sollte, bei der Hintergrundgeschichte würde es aber wohl niemanden wundern.

Das Skandalspiel im Rückblick

Nachdem The Day Before am 7. Dezember 2023 auf Steam in den Early Access gestartet war, dauerte es nicht lange, da war es schon wieder aus dem Store verschwunden und das Studio geschlossen.

The Day Before war, anders als angekündigt, kein Open World-MMO, sondern ein langweiliger Extraction-Shooter, der dazu auch noch technisch mies lief. Die Beschwerden und Rückerstattungen häuften sich. Fntastic entschied kurzerhand, die Entwicklung einzustellen, die Server abzuschalten und unterzutauchen. Valve zahlte allen Spieler*innen ihr Geld zurück.

Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wer ist genau Schuld, steckte Betrugsabsicht dahinter und womit hat der Entwickler noch negative Schlagzeilen gemacht? Die ganze Geschichte von The Day Before haben unsere Kolleg*innen der GameStar und Game Two im Rahmen einer tiefen Recherche aufgedröselt. Den Talk dazu gibt's hier:

1:29:26 Die wahre Geschichte von The Day Before

Kommt da noch mehr? Mir Sicherheit können wir nicht sagen, was sich Fntastic und Mytona bei dem gescheiterten Comeback-Versuch auf Steam gedacht haben und wer explizit dahintersteckte. Es würde uns aber nicht wundern, wenn das nicht das letzte Mal war, dass das Studio mit oder auch ohne The Day Before Schlagzeilen macht.

Oder was denkt ihr darüber? War's das jetzt, oder wird uns das Thema noch weiter begleiten? Schreibt uns eure Meinung zu all dem gerne in die Kommentare.