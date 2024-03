Dragon's Dogma 2 - Downloadgröße enthüllt: Das Open World-RPG ist riesig, die Datenmenge aber nicht

So viele Daten müsst ihr für DD2 herunterladen.

Mit Dragon's Dogma 2 erwartet uns am 22. März 2024 Capcoms neuestes Fantasy-Rollenspiel, das uns in eine weitläufige Open World schickt. Vergleichbare Spiele wie das kürzlich veröffentlichte Final Fantasy 7: Rebirth verlangen circa 150GB freien Speicherplatz auf eurer SSD – erwartet uns mit DD2 also ein ähnlicher Daten-Brecher?

Die kurze Antwort: Zumindest in Sachen Downloadgröße fällt Dragon's Dogma deutlich kleiner aus als FF7: Rebirth. Der Preload der Xbox Series X/S-Version des kommenden Rollenspiels von Capcom ist gestartet und damit ist gleichzeitig bestätigt, wie groß der Download ausfällt (via Xboxera).

Downloadgröße von Dragon's Dogma 2 (auf Xbox Series X/S)

69.95GB

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und was ist mit der PS5-Version? Die Xbox-Fassung von DD2 wiegt also knapp 70GB. Die Downloadgröße auf PS5 ist bislang noch nicht bestätigt, dürfte aber nicht groß davon abweichen.

Wann startet der Preload von Dragon's Dogma 2 auf PlayStation 5?

Der Preload von Dragon's Dogma 2 ist im PlayStation Store auf den 20. März 2024 datiert (via Charlieintel) – also zwei Tage vor dem offiziellen Release-Termin.

Eine Start-Uhrzeit für den PS5-Preload hat Capcom bislang nicht bekanntgegeben, wir rechnen aber mit 0:00 Uhr. So war's zumindest bei anderen Capcom-Titeln wie Resident Evil 4 Remake.

5:20 Dragon's Dogma 2: Alles, was ihr zum neuen Action-RPG wissen müsst

Den Vorgänger müsst ihr übrigens nicht zwingend gespielt haben, um Spaß mit dem Sequel zu haben. Spieler*innen mit Vorerfahrung werden es aber ein wenig leichter haben als Neulinge, da das RPG nur einen vorgeschriebenen Schwierigkeitsgrad hat, der im Vergleich zu anderen Genrevertretern ziemlich knackig ausfällt.

Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für Xbox Series X/S, PS5 und den PC.

Freut ihr euch auf Dragon's Dogma 2? Habt ihr den Vorgänger bereits gespielt oder seid ihr Neuling?