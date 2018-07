Dead Island 2 sollte eigentlich schon längst veröffentlicht worden sein. Bereits 2014 erschien ein vielversprechender Trailer, aber danach wurde es verdächtig still um das Zombiespiel.

Gerüchte um eine Einstellung des Projekts machten die Runde, aber die Entwickler bekräftigen immer wieder: Dead Island 2 ist nicht tot zu kriegen und soll irgendwann auch noch erscheinen. So auch jetzt wieder.

Dead Island 2 immer noch in Entwicklung

Nachdem sich nun vier Jahre lang nichts getan hat, gibt es zwar immer noch keine neuen Details und Infos, aber zumindest eine erneute Bestätigung. Also muss niemand die Hoffnung aufgeben, die Arbeit am Projekt wurde nicht eingestellt. Auf dem offiziellen Twitter-Account heißt es als Antwort auf eine Nachfrage:

"Dead Island 2 ist immer noch in Entwicklung und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mehr darüber verraten."

Dead Island 2 is still in development and we will share more on this at a later stage. — Dead Island (@deadislandgame) July 4, 2018

Kein Datum & keine Nintendo Switch-Pläne

Im Zuge der Veröffentlichung des Mobile Games Dead Island: Survivors gibt es unzählige Nachfragen zu Dead Island 2. Aber ein Launch-Datum wird nicht angegeben, auch auf die Frage danach, ob die Veröffentlichung noch dieses Jahr ansteht, wird abgeschmettert.

Für die Nintendo Switch sei aktuell kein Release geplant, aber das scheint sich noch ändern zu können:

No plans for Switch at the moment. We'll update if that changes. — Dead Island (@deadislandgame) July 4, 2018

Dead Island: Survivors stammt von anderem Entwickler

Fans, die fürchten, dass zu Ungunsten von Dead Island 2 nun das Mobile Game Dead Island: Survivors entwickelt wurde, befinden sich offenbar auf dem Holzweg. Laut dem offiziellen Twitter-Account von Dead Island stammen die beiden Zombie-Titel von unterschiedlichen Entwicklern.

"Es ist immer noch unterwegs. Dead Island: Survivors wurde von einem anderen Entwickler erschaffen, also hatte das keinen Einfluss auf die Dead Island 2-Entwicklung."

It's still on the way. Dead Island: Survivors was created by a different developer, so there was no impact on Dead Island 2 development. — Dead Island (@deadislandgame) July 5, 2018

Was bisher geschah

Ursprünglich war das Berliner Entwicklerstudio Yager mit Dead Island 2 betraut, bis ihm Publisher Deep Silver das Projekt entzogen hat. Das eigens für Dead Island 2 gegründete Studio Yager Productions GmbH meldete daraufhin Insolvenz an. Im Anschluss wurde mit dem Crackdown 3- und Sonic Racing-Macher Sumo Digital ein neuer Entwickler gefunden.

Wann kommt Dead Island 2 eurer Meinung nach wohl auf den Markt?

