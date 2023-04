Dead Island 2: So findet ihr den Schlüssel für Curtis' Safe

Curtis hat in seiner Villa noch Wertsachen im Safe liegen.

Während ihr euch in Dead Island 2 durch das von Zombies überrannte Los Angeles schnetzelt, findet ihr immer wieder Tresore. Einige davon sind versperrt, also braucht ihr Schlüssel, um sie zu öffnen und den Loot einzusacken. Der "Safe mit den Wertsachen von Curtis" gehört auch dazu. Wir verraten euch, wo ihr den Safe und den dazugehörigen Schlüssel findet.

Fundort von Curtis' Safe

Den Safe findet ihr in der Villa von Curtis Sinclair (Bel-Air). Auf den alten Schauspieler trefft ihr automatisch während der Neben-Quest "Höllischer Partyspaß". Dadurch könnt ihr seine Villa genauer unter die Lupe nehmen und findet in einem kleinen Raum neben einem großen Weinregal auch einen Tresor, der in der Wand verbaut ist. Und Achtung! Natürlich wartet darin auch ein Zombie auf euch, der direkt angreift.

Der Safe befindet sich in der Villa neben dem Wein.

Fundort des Schlüssels

Der Schlüssel liegt nicht einfach irgendwo herum. Um ihn zu bekommen, müsst ihr den Zombie Crystal die Anwältin töten. Sie ihr ein Schreier, der euch mit Echoangriffen attackiert. Die modernde Dame streunert neben Curtis' Villa in dem kleinen Gästehaus herum, vor dem das "Guest Restrooms"-Schild steht. Ihr könnt es nicht verfehlen.

Crystal, ein Schreier hat den Schlüssel zu Curtis' Safe (kleiner Kreis). Ihr findet sie im Gästehaus (großer Kreis), sofern ihr die zehnte Haupt-Quest erledigt habt.

Voraussetzung: Allerdings taucht sie erst auf, wenn ihr die zehnte Story-Quest "Keinkopfzombie" ("Justifiable Zombicide") absolviert habt. Ist das also noch nicht der Fall, müsst ihr danach nochmal zurückkommen.

Belohnung: Das steckt in Curtis' Tresor

Im Tresor steckt eine Waffe: Ein schwerer Revolver der Taktik.

Er hat die Qualitätsstufe "Exquisit" (Pink) und verfügt über "Demolierung" (automatischer kritischer Treffer gegen verwundbare Zombies und Zähigkeitsboost beim Nachladen). Ihr könnt den einen Mod-Platz noch frei füllen, sowie neben "Kompensator" und "Taktisches Nachladen" noch zwei weiteren Vorteile einbauen, wenn ihr die nötigen Ressourcen an der Werkbank nutzt.