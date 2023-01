Dead Space Remake: Alternatives Ende freischalten – so funktioniert es

Im Dead Space Remake seid ihr wie im Original als Isaac Clarke auf dem Raumschiff USG Ishimura gefangen, dessen Crew dummerweise in aggressive Nekromorph verwandelt wurde.

Anders als die Vorlage besitzt das Remake nicht nur eine, sondern gleich zwei Endsequenzen. Die alternative Variante ergibt sich allerdings nicht etwa auf Basis eurer Entscheidungen im Spiel, sondern muss erst auf eine bestimmte Art und Weise freigeschaltet werden.

Drei Schritte sind dafür grundsätzlich notwendig:

Schritt 1: Spiel beenden, um New Game Plus freizuschalten

Das alternative Ende ist lediglich im New Game Plus-Modus zu sehen, der allerdings nicht von Anfang an verfügbar ist. Stattdessen müsst ihr Dead Space erst einmal komplett durchspielen, um das New Game Plus zu aktivieren. Der Schwierigkeitsgrad spielt dabei keine Rolle, ihr könnt also ruhig die einfachste Stufe einstellen.

Schritt 2: Marker-Fragmente sammeln - Alle Fundorte

Wählt New Game Plus aus und startet den Durchgang in einer von euch gewählten Schwierigkeitsstufe. Jetzt sind im gesamten Spiel insgesamt 12 Marker-Fragmente verteilt, die ihr einsammeln müsst, um das alternative Ende zu sehen. Die Fragmente sind stellenweise gut versteckt und nicht immer offensichtlich, weswegen wir euch die einzelnen Locations nachfolgend auflisten:

Fragment 1 - Kapitel 1 (Neuzugänge)

Im Raum, in dem ihr das Databoard findet, mit dem ihr die Monorail wieder flott macht, ist das Marker-Fragment hinten im Schrank versteckt, ein Leuchten verrät es. Zerschlagt den Schrank und sammelt es ein.

Fragment 2 - Kapitel 2 (Intensivstation)

Sobald ihr das Schockpad finden müsst und den Angriff im Quarantäne-Bereich überlebt habt, betretet ihr Dr. Kynes Büro (steht über der Tür). Schiebt mit Kinese den Schrank zur Seite, das Fragment ist in dem geheimen Raum dahinter.

Fragment 3 - Kapitel 3 (Chaotischer Kurs)

Kurz vor dem Ende des Kapitels müsst ihr im Maschinenraum die Motoren manuell starten. Sucht hier die Power Sub-Station 3 (die Stelle, an der ihr den Energiekern einsetzen müsst), das Fragment ist in einer Ecke dahinter.

Fragment 4 - Kapitel 4 (Ohne Ausweg)

Wenn ihr die Kanonen wieder mit Strom versorgen müsst, fahrt ihr auch in die dritte Etage des Brückenabschnitts. Haltet dort Ausschau nach dem Pausenraum (zu erkennen an dem Bild des Markers, das per Projektion an die Wand geworfen wird). Das Fragment liegt dort auf dem Boden.

Fragment 5 - Kapitel 5 (Loyal bis in den Tod)

Sobald ihr in Dr. Mercers Büro kommt, findet ihr dort das Fragment auf dem Schreibtisch.

Fragment 6 - Kapitel 5 (Loyal bis in den Tod)

In dem Bereich, in dem ihr kurz vor Ende des Kapitels den Jäger einfriert, thront das Fragment oben auf der Kryo-Kammer. Nutzt Kinese, um es dort herunterzuholen und einzusammeln.

Fragment 7 - Kapitel 6 (Eine Gefahr für die Umwelt)

Das Fragment befindet sich in der obersten Etage der östlichen Kammer, nahe der Position von Keucher Nr. 6. Es ist etwas versteckt in einer Ecke inmitten eines Schleimhaufens, achtet hier auf das Leuchten. Auch hier müsst ihr Kinese nutzen, um das Fragment zu euch zu ziehen.

Fragment 8 - Kapitel 7 (Ins Leere)

Sobald ihr eure Sicherheitsstufe auf Level 3 erhöht habt, haltet Ausschau nach dem Mineralienproben-Raum (steht über der entsprechenden Tür). Hier findet ihr das Fragment im Regal.

Fragment 9 - Kapitel 8 (Suchen und Retten)

Sobald ihr im großen Schwerelosigkeits-Abschnitt seid, in dem ihr das Puzzle zur Aktivierung der Kommunikationsantenne machen müsst, müsst ihr ein von Auswüchsen umrandetes schwarzes Loch links neben der großen Anzeige suchen. Dort schwebt das Fragment.

Fragment 10 - Kapitel 10 (Tag der Abrechnung)

Sobald ihr den Tentakel in den Luxusquartieren des Mannschaftsbereichs zerstört, müsst ihr bei der Schutzschaltung im großen Gang die Türen aktivieren. Geht jetzt zu den Luxuskojen im unteren Bereich, das Fragment steht dort auf einem Tisch.

Fragment 11 - Kapitel 10 (Tag der Abrechnung)

Wenn ihr den Tentakel im Bereich des Chefsteward-Bereichs erledigen sollt, haltet nach dem Bereich mit dem Auskunftsschalter Ausschau. Gegenüber von der Tür steht das Fragment auf einem Schreibtisch.

Fragment 12 - Kapitel 11 (Offene Wege)

Das letzte Fragment findet ihr in der südöstlichen Ecke des Verladebereichs des Abschnitts, in dem ihr den Marker abtransportieren müsst. Es steht dort in einem Regal.

Schritt 3: Fragmente platzieren und neues Ende freischalten

Die Fragmente einzusammeln reicht aber nicht, um das geheime Ende zu aktivieren. Erst müssen sie nämlich noch in einen bestimmten Bereich gebracht werden. Geht dazu in die Mannschaftsunterkünfte (wo ihr Fragmente 10 und 11 finden könnt) und sucht nach dem Büro von Kapitän Mathius.

Dort gibt es einen Tisch mit 12 leuchtenden Sockeln. Auf jedem davon lässt sich ein Fragment platzieren. Sobald das erledigt ist, bekommt ihr am Schluss das alternative Ende zu sehen.

Das Dead Space Remake ist seit dem 27. Januar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Versionen für die Last Gen-Systeme PlayStation 4 und Xbox One gibt hingegen nicht, bei einem Preview-Event im September 2022 erzählten uns die Entwickler auch, warum.

