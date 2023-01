Mit diesem Dead Space-Glitch macht ihr Isaac zum Credit-Millionär

Techniker Isaac Clarke braucht im Dead Space Remake nicht nur gute Nerven und Treffsicherheit, um seine Tour durch die USG Ishimura zu überleben, sondern auch jede Menge Ingame-Credits. Denn damit lassen sich im Shop unter anderem anderem wichtige Items oder Upgrades für die Waffen im Spiel kaufen – sofern ihr sie vorher gefunden habt.

Wer in Dead Space schon mal Geldprobleme hatte, dürfte sich über einen Glitch freuen, den der findige Reddit-Nutzer Mrthrowawaymcgee entdeckt und mit der Welt geteilt hat. Wir haben ihn ausprobiert und können bestätigen: Er funktioniert, auch nach dem aktuellsten Patch, der unter anderem den nervigsten Grafik-Bug im Spiel behoben hat.

So funktioniert der Infinite Money Glitch im Dead Space Remake

Ihr könnt den Glitch nicht direkt zu Beginn des Spiels nutzen, sondern braucht dafür bestimmte Voraussetzungen, die sich frühestens in Kapitel 2 erreichen lassen. Genauer gesagt benötigt ihr folgendes:

Impulsgewehr (bekommt ihr am Anfang von Kapitel 2)

15.000 Credits

7 Power-Knoten

Sucht euch eine Stelle in der Nähe einer Werkbank und sorgt dafür, dass ihr alle Nekromorphen in der Umgebung beseitigt habt. Dann führt ihr die nachfolgenden Schritte durch:

Setzt an der Werkbank die Upgrades eures Impulsgewehrs zurück, falls ihr schon Knoten verteilt habt (kostet 5.000 Credits).

Platziert den ersten Knoten (Kapazitäts-Upgrade).

Verlasst die Werkbank und feuert mit der Sekundärfeueroption (PS5: L1 + R1, Xbox: LT + RB) eine Mine ab.

Deaktiviert sie direkt danach mit derselben Taste und sammelt sie als Munition wieder ein.

Wiederholt das Ganze, bis euer Magazin leer ist.

Geht zurück zur Bank und rüstet bis zum nächsten Kapazitätsknoten auf.

Wiederholt das Prozedere, bis die Maximal-Kapazität des Impulsgewehrs erreicht ist.

Anschließend könnt ihr zu einem Shop gehen und die eingesammelte Munition verkaufen, was euch ein deutliches Plus und in der Theorie – wenn ihr den Glitch zigfach hintereinander nutzt – unendlich viele Credits bringt. Damit sollte dann auch ein eventueller Durchlauf auf dem Impossible-Schwierigkeitsgrad zumindest erleichtert werden.

Falls ihr eine Videoanleitung zum Nutzen des Glitches braucht, findet ihr sie hier.

Dead Space ist am 27. Januar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S sowie den PC erschienen. In unserem Test zum Remake findet ihr alle wichtigen Pro- und Contra-Punkte zur Neuauflage und eine Begründung, warum es spätestens mit dem Remake keine Entschuldigung mehr gibt, sich den Horrorklassiker mal zu Gemüte zu führen.