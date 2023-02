Dead Space Remake: Dieses witzige Seemanns-Easter Egg solltet ihr auf keinen Fall verpassen

Die USG Ishimura aus Dead Space ist ein Schiff; wenn auch nicht die Art, an die die meisten von uns bei dem Begriff als Erstes denken. Weil sich jedoch einfach jeder Schiffsaufenthalt erst mit Shantys (also Seefahrerliedern) so richtig vollkommen anfühlt, sind wir sehr froh, dass es dieses klangvolle Easter Egg ins Remake geschafft hat.

Das ist das Easter Egg und so löst ihr es aus

Die Neuauflage von Dead Space bietet nicht nur eine sehr hübsche Grafik, sondern auch verschiedene neue Inhalte, wie beispielsweise ein geheimes Ende und zahlreiche Barrierefreiheitsoptionen. Daneben hat es aber auch ein ziemlich witziges Easter Egg in das Weltraumhorror-Remake geschafft, wie Fans aufgefallen ist.

Fanbyte Guide-Autor Collin MacGregor (@BeguiledGamer) zeigt es in einem Clip auf Twitter und verrät außerdem, wie ihr es auslösen könnt:

Folgt ihr den Anweisungen aus dem Tweet, dann spielt ein Shanty-Audiolog ab, genauer gesagt, eine auf Dead Space getrimmte Version von Wellerman. Wollt ihr das Ganze selbst im Spiel hören, müsst ihr in den Pausenraum gehen und die folgenden Bewegungen ausführen:

Nahkampfattacke

Stampfen

Nahkampfattacke, Nahkampfattacke

Stampfen

Nahkampfattacke

Stampfen

Nahkampfattacke, Nahkampfattacke, Nahkampfattacke, Nahkampfattacke

Stampfen

Und hier könnt ihr euch unser Testvideo zum Spiel ansehen:

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Was hat es noch mal mit Wellerman auf sich?

Wellerman oder eigentlich "Soon May The Wellerman Come" ist ein altes Seemannslied. 2020 machte eine neue Coverversion auf TikTok nicht nur den Interpreten bekannt, sondern sorgte auch für einen richtigen Shanty-Hype.

Der Künstler, der mit dem Lied berühmt wurde, hört auf den Namen Nathan Evans und war zuvor nur Freizeitmusiker und trug nebenher Post aus (via sueddeutsche.de). Im originalen Dead Space war das kleine Shanty-Geheimnis noch nicht zu finden. Das erschien aber auch lange vor dem Wellerman-Hype.

Wie gefällt euch dieses Easter Egg? Seid ihr Shanty-Fans?