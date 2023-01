Dead Space Remake auf Metacritic: Noch besser als das Original

Das Dead Space Remake ist frisch erschienen und auch die ersten Wertungen der internationalen Presse sind bereits eingetrudelt. Wie die Neuauflage des Horrorklassikers abschneidet und was es teils noch besser als das Original von 2008 macht, fassen wir euch hier zusammen.

Dead Space Remake im Wertungsspiegel

Metacritic : 89, bei aktuell 51 Wertungen*

: 89, bei aktuell 51 Wertungen* OpenCritic: 89, bei aktuell 60 Wertungen*

*Stand: 26. Januar 2023, 19:00 Uhr

Leicht über dem Original: Zum direkten Vergleich, die PS3-Fassung des originalen Dead Space von 2008 kommt auf eine Metacritic-Wertung von 88, liegt also ganz knapp unter dem Remake. Auch bei der PC-Version mit jeweils 86 und 87 Punkten kann sich das Remake knapp den besseren Platz sichern.

Magazin Wertung Twinfinite 100 GamingBolt 100 VG247 100 The Loadout 90 Screen Rant 90 Game Rant 90 Game Informer 90 Destructoid 85 The Gamer 80 Push Square 80

Die Stärken und Schwächen von Dead Space Remake

Um euch ein genaueres Bild davon zu geben, wie sich die überwiegend sehr positiven Wertungen zusammensetzen, fassen wir hier die wichtigsten positiven und negativen Aspekte des Spiels laut Kritiken zusammen.

Das ist positiv:

dichte Atmosphäre

großartige Grafik und Soundkulisse

verbessertes Gameplay und Leveldesign

Das ist negativ:

einige repetitive Aufgaben

wenig Überraschungen für alte Fans

Backtracking

Unser GameStar Plus Kollege Christian Schwarz schreibt in seiner PC-Review zum Spiel:

Gerade dieses Gefühl, dass jederzeit alles passieren kann, gibt das Dead Space Remake mir sehr oft. Dazu kommen diese absolut fantastische Optik und das mehr als herausragende Sounddesign. Das war alles im Original schon sehr gut, ist jetzt aber mindestens eine Stufe höher. Neuauflagen von liebgewonnen Spielen müssen ja immer gegen die emotional verklärte Erinnerung bestehen. Mein Fazit ist, dass das Remake von Dead Space besser aussieht, sich besser anhört und spielt, als viele von uns den glorreichen ersten Teil in Erinnerung haben.

Zum GamePro-Test von Dead Space Remake

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Auch wir konnten das Remake von Dead Space bereits ausführlich testen und waren von den Anpassungen der Neuauflage begeistert. Was das Spiel so gut macht und wo es trotzdem noch einige kleine Kritikpunkte gibt, lest ihr in Tobis ausführlichem Test zum Dead Space Remake.

Mit welcher Wertung hättet ihr für das Remake von Dead Space gerechnet?