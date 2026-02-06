Läuft gerade Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein!
Myki Trieu
06.02.2026 | 18:15 Uhr

Im Rahmen der Nintendo Partner Direct im Februar 2026 wurde ein neuer Trailer zum Switch 2-exklusiven Sci-Fi-Koop-Spiel Orbitals veröffentlicht, dessen Grafikstil an Anime aus den 90er Jahren erinnert.

In Orbitals schlüpft ihr in die Rolle der beiden Entdecker*innen Maki und Omura, deren Zuhause in einem gefährlichen kosmischen Sturm gefangen ist und dadurch langsam zugrunde geht. Um ihr Zuhause vor dem Sturm zu retten, müssen die beiden zusammen arbeiten und dem gefährlichen Kosmos die Stirn bieten.

Das Spiel wird sowohl lokalen Split-Screen und Game Sharing als auch Online-Koop unterstützen. Der Release von Orbitals ist aktuell für Sommer 2026 geplant.

 
