Resident Evil Requiem: Macht nicht diesen Fehler direkt beim Spielstart - er kann euch sonst viele Stunden kosten

Noch bevor ihr Resi 9 startet, müsst ihr euren Schwierigkeitsgrad auswählen. Die Wahl hat aber Konsequenzen, die sich durchs ganze Spiel ziehen können.

Eleen Reinke
27.02.2026 | 07:00 Uhr

Trefft ihr nur eine falsche Wahl, kann das Leben nicht nur für Grace und Leon deutlich härter werden. Trefft ihr nur eine falsche Wahl, kann das Leben nicht nur für Grace und Leon deutlich härter werden.

Resident Evil Requiem gibt sich bei den Schwierigkeitsgraden recht großzügig: Beim Spielstart stehen euch drei Optionen offen, eine vierte wird freigeschaltet, sobald ihr das Spiel einmal beendet habt. Allerdings solltet ihr hier bei eurer Wahl mehr aufpassen, als euch vielleicht bewusst ist. Seid ihr später unzufrieden, kann euch das unter Umständen viele Spielstunden kosten.

Resident Evil Requiem lässt euch nicht zwischen allen Schwierigkeitsgraden frei wechseln

Je nachdem, für welchen Schwierigkeitsgrad ihr euch entschieden habt, steckt ihr nämlich unter Umständen damit fest. Denn ihr könnt diese Einstellung später nicht einfach frei im Spiel ändern – hier gibt es schlicht keinen Punkt in den Optionen.

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Stattdessen hängt vom gewählten Schwierigkeitsgrad ab, ob und wann ihr überhaupt wechseln könnt:

  • Einfach: kann später nicht mehr gewechselt werden
  • Standard (modern): kann nach dem Bildschirmtod zu Einfach gewechselt werden
  • Standard (klassisch): kann später nicht mehr gewechselt werden

Nur einer der Start-Schwierigkeitsgrade lässt sich später also überhaupt noch ändern. Habt ihr beispielweise "Standard (klassisch)" gewählt, müsst ihr nicht nur das gesamte Spiel auf die meisten Auto-Speicherpunkte verzichten, sondern benötigt auch ein eigenes Item, um händisch speichern zu können – das auch noch einen Platz im Inventar frisst.

Auf "Standard (modern)" oder "Einfach" könnt ihr hier nicht mehr wechseln. Merkt ihr also, dass euch der klassische Modus nicht zusagt, müsst ihr wohl oder übel von vorne anfangen.

Resident Evil Requiem-Spielzeit: So lange dauert der Horrortrip von Leon und Grace
von Dennis Müller
Resident Evil Requiem auf Metacritic: Das beste neue Resi seit über 20 Jahren
von Dennis Müller

Wichtig ist zudem, dass ihr zwar später von Standard (modern) auf Einfach wechseln könnt (dafür drückt ihr einfach beim Bildschirmtod die entsprechende Taste), ihr könnt allerdings danach nicht wieder zurückwechseln.

Wollt ihr euch etwa eine knifflige Stelle schlicht etwas leichter machen, steckt ihr danach im einfachen Modus fest. Die Wahl will also sehr gut überlegt sein.

Welchen Schwierigkeitsgrad wählt ihr in Resident Evil Requiem und was haltet ihr allgemein von solchen Einschränkungen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Minuten

Resident Evil Requiem: Macht nicht diesen Fehler direkt beim Spielstart - er kann euch sonst viele Stunden kosten

vor 2 Stunden

Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein

vor 14 Stunden

Resident Evil Requiem für Switch 2 getestet: Ein absoluter Grafikbrecher, der die neue Konsole aber überfordert

vor 19 Stunden

Resident Evil Requiem-Spielzeit: So lange dauert der Horrortrip von Leon und Grace

vor 23 Stunden

Resident Evil Requiem auf Metacritic: Das beste neue Resi seit über 20 Jahren
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Resident Evil Requiem: Macht nicht diesen Fehler direkt beim Spielstart - er kann euch sonst viele Stunden kosten

vor 19 Minuten

Resident Evil Requiem: Macht nicht diesen Fehler direkt beim Spielstart - er kann euch sonst viele Stunden kosten
Offizieller Deadpool-Manga ehrt mit dem letztem Kapitel eine legendäre Anime- und Manga-Reihe

vor einer Stunde

Offizieller Deadpool-Manga ehrt mit dem letztem Kapitel eine legendäre Anime- und Manga-Reihe
One Piece-Leaks zu Kapitel 1.175 lüften nicht nur den Namen von Lokis Teufelsfrucht, sondern auch die Jahrhunderte alte Geschichte dahinter

vor einer Stunde

One Piece-Leaks zu Kapitel 1.175 lüften nicht nur den Namen von Lokis Teufelsfrucht, sondern auch die Jahrhunderte alte Geschichte dahinter
Mega-Glückspilz bestellt RAM und bekommt einfach zehnmal so viel geliefert - ist bis zu 5000 Dollar wert und er hat nur 300 Dollar gezahlt

vor 9 Stunden

Mega-Glückspilz bestellt RAM und bekommt einfach zehnmal so viel geliefert - ist bis zu 5000 Dollar wert und er hat nur 300 Dollar gezahlt
mehr anzeigen