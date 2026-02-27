Resident Evil Requiem: Macht nicht diesen Fehler direkt beim Spielstart - er kann euch sonst viele Stunden kosten

Trefft ihr nur eine falsche Wahl, kann das Leben nicht nur für Grace und Leon deutlich härter werden.

Resident Evil Requiem gibt sich bei den Schwierigkeitsgraden recht großzügig: Beim Spielstart stehen euch drei Optionen offen, eine vierte wird freigeschaltet, sobald ihr das Spiel einmal beendet habt. Allerdings solltet ihr hier bei eurer Wahl mehr aufpassen, als euch vielleicht bewusst ist. Seid ihr später unzufrieden, kann euch das unter Umständen viele Spielstunden kosten.

Resident Evil Requiem lässt euch nicht zwischen allen Schwierigkeitsgraden frei wechseln

Je nachdem, für welchen Schwierigkeitsgrad ihr euch entschieden habt, steckt ihr nämlich unter Umständen damit fest. Denn ihr könnt diese Einstellung später nicht einfach frei im Spiel ändern – hier gibt es schlicht keinen Punkt in den Optionen.

15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Autoplay

Stattdessen hängt vom gewählten Schwierigkeitsgrad ab, ob und wann ihr überhaupt wechseln könnt:

Einfach: kann später nicht mehr gewechselt werden

kann später nicht mehr gewechselt werden Standard (modern): kann nach dem Bildschirmtod zu Einfach gewechselt werden

kann nach dem Bildschirmtod zu Einfach gewechselt werden Standard (klassisch): kann später nicht mehr gewechselt werden

Nur einer der Start-Schwierigkeitsgrade lässt sich später also überhaupt noch ändern. Habt ihr beispielweise "Standard (klassisch)" gewählt, müsst ihr nicht nur das gesamte Spiel auf die meisten Auto-Speicherpunkte verzichten, sondern benötigt auch ein eigenes Item, um händisch speichern zu können – das auch noch einen Platz im Inventar frisst.

Auf "Standard (modern)" oder "Einfach" könnt ihr hier nicht mehr wechseln. Merkt ihr also, dass euch der klassische Modus nicht zusagt, müsst ihr wohl oder übel von vorne anfangen.

Wichtig ist zudem, dass ihr zwar später von Standard (modern) auf Einfach wechseln könnt (dafür drückt ihr einfach beim Bildschirmtod die entsprechende Taste), ihr könnt allerdings danach nicht wieder zurückwechseln.

Wollt ihr euch etwa eine knifflige Stelle schlicht etwas leichter machen, steckt ihr danach im einfachen Modus fest. Die Wahl will also sehr gut überlegt sein.

Welchen Schwierigkeitsgrad wählt ihr in Resident Evil Requiem und was haltet ihr allgemein von solchen Einschränkungen?