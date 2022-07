Nur 1,49€ im PS Store: Kaum ein anderes Spiel hat mich emotional so berührt wie dieser Mystery-Titel

Ich habe die einsame Inselwanderung genossen, auch wenn sie - besonders am Ende - emotional an mir gerüttelt hat. Das Entwicklerteam hat meiner Meinung nach eine einzigartig dichte und melancholische Atmosphäre geschaffen. Die Landschaft, unsere Entdeckungen, die herrlich ruhige Erzählstimme und der sparsam, aber wirkungsvoll eingesetzte wunderschöne Soundtrack, sie verschmelzen zu einem Gesamterlebnis, das ich nicht so schnell vergessen werde.



Auf Dear Esther müsst ihr euch einlassen können; wegen der Langsamkeit des Spielerlebnisses und aufgrund des ungewöhnlichen Storytellings. Falls ihr lieber klassische und klar erzählte Geschichten habt, ist das Spiel sicher nichts für euch. Falls ihr euch aber genauso gerne in Geheimnisse stürzt wie ich und euch gerne eigene Gedanken machen, dürfte es genau das Richtige für euch sein.



Empfehlen kann ich euch übrigens auch den Regiekommentar, der in dieser Edition enthalten ist. Während ihr noch einmal über die Insel wandert, erhaltet ihr äußerst interessante und unterhaltsame Kommentare, die euch die Intention der Erzählweise sowie die spannende Entwicklungsgeschichte von der Half-Life 2-Mod zum eigenständigen Spiel Dear Esther näherbringt. Ihr solltet das allerdings für nach dem Spielen aufheben, weil ihr sonst eventuell gespoilert werdet.