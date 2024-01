Nur 1,49 Euro auf PS4/PS5: Dieses Mysteryspiel ist ein absolutes Muss – Schnappt es euch im PS Store Sale

Dieses Spiel ist eine ziemlich einzigartige Erfahrung.

Aktuell ist es leicht, bei den vielen Sales den Überblick zu verlieren, beziehungsweise die wirklich guten Angebote zu übersehen. Darum wühlen wir uns regelmäßig für euch durch die digitalen Stores, um die besten Schnäppchen für euch herauszusuchen.

In diesem Zuge möchten wir euch unbedingt Dear Esther ans Herz legen: eine zwar langsame, aber auch ganz besondere Spielerfahrung. Wer sich darauf einlässt, kann gut und gerne ein Tränchen verdrücken. Im Angebot ist die besonders empfehlenswerte Landmark Edition.

Spiel/Version: Dear Esther: Landmark Edition

Dear Esther: Landmark Edition Angebot: 1,49 Euro statt 9,99 Euro (85% Rabatt)

1,49 Euro statt 9,99 Euro (85% Rabatt) Gültig bis: 1. Februar

Das macht Dear Esther so besonders

In Dear Esther geht ihr dem Geheimnis einer schroffen und einsamen Hebrideninsel nach – und "geht dem nach" ist hier tatsächlich ziemlich wörtlich gemeint. Der Titel bringt zwar einen großen Mysteryfaktor mit, wird aber auch zu den ganz klassischen Walking Sims gezählt.

Ihr bekommt hier ein hoch emotionales Erlebnis, durch das euch eine ruhige Erzählstimme und atmosphärische Klänge führen. Einen guten Teil müsst ihr dabei aber auch selbst für euch interpretieren. Dear Esther wählt nämlich einen durchaus künstlerisch-philosophischen Ansatz und kaut euch nicht alles vor.

Der Ausgangspunkt der Story: Ihr findet euch ganz allein am Anleger beim Leuchtturm der verlassenen Insel wieder und erkundet eure Umgebung aus der First Person-Perspektive. Die Erzählung beginnt mit einem Brief, der an eine gewisse Esther gerichtet ist. Wer sie ist und in welcher schicksalhaften Verbindung sie zu eurer Hauptfigur steht, müsst ihr im Verlauf herausfinden.

Dazu erkundet ihr verfallene Steinhütten, einsame Strände, zerklüftete Hänge und geheimnisvolle Höhlen und stoßt immer wieder auf menschliche Spuren. NPCs begegnen ihr dagegen nicht, auch Kämpfe oder Monster sind nicht vorhanden, dafür aber eine extrem dichte Atmosphäre.

Im Sale erhaltet ihr die beste Version des Spiels, nämlich die Landmark Edition, die mit einem sehr empfehlenswerten Kommentar der Entwickler*innen daherkommt. Dieser verrät nicht nur mehr über die Geschichte des Titels, der ursprünglich als Half Life 2 Mod begann, sondern auch über spannende, kreative Entscheidungen des Teams.

Für wen ist Dear Esther was? Das Spiel ist genau richtig, um euch ganz alleine an einem langen Abend zurückzuziehen und voll in die zutiefst melancholische Stimmung einzutauchen. Das Erlebnis kann durchaus entschleunigen und noch lange nachwirken und zum Grübeln anregen.

Wem würden wir Dear Esther dagegen nicht empfehlen? Falls ihr wenig Geduld mitbringt, Action sucht oder euch vage gehaltene, beziehungsweise indirekt erzählte Geschichten, schnell zu artsy-fartsy sind, solltet ihr einen großen Bogen um den Titel machen.

Wie sieht es auf anderen Plattformen aus? Auf Xbox und Steam ist Dear Esther aktuell nicht reduziert, für die Switch ist das Spiel nicht erhältlich.

Werdet ihr euch Dear Esther im Angebot sichern oder kennt ihr das Spiel bereits?