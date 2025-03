Death Stranding 2 mit Känguru spielen: Wenn ihr das Open-World-Spiel für PS5 jetzt vorbestellt, bekommt ihr diesen Bonus!

Im Juni erscheint mit Death Stranding 2 der Nachfolger zu einem der seltsamsten AAA-Spiele der PS4-Generation.

Es dauert nicht mehr lange: Das nach GTA 6 wohl am heißesten ersehnte Open-World-Spiel für PS5 erscheint am 26. Juni! Ab heute könnt ihr Death Stranding 2: On the Beach bereits vorbestellen und euch so den Pre-Order-Bonus sichern. Bei Amazon bekommt ihr außerdem eine Preisgarantie: Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch weniger.

Neben der Standard-Version gibt es übrigens noch eine Collector’s Edition, die ihr aktuell nur direkt bei Sony bekommt, sowie eine Digital Deluxe Edition, durch die ihr euch für zehn Euro mehr 48 Stunden früheren Zugang zum Spiel erkaufen könnt.

Was ist der Vorbesteller-Bonus für Death Stranding 2?

Death Stranding 2: Das Kurzschwanzkänguru ist der niedlichste Pre-order-Bonus, den wir seit langem in einem PS5-Spiel gesehen haben.

Der auffälligste Vorbesteller-Bonus ist zweifelsfrei das niedliche Hologram eines Quokkas, also eines südwestaustralischen Kurzschwanzkängurus. Es soll sich dabei um einen „Early Unlock“ handeln, also gibt es wohl die Möglichkeit, das Känguru-Hologram auch ohne den Bonus irgendwann im Spiel freizuschalten. Daneben bekommt ihr drei silberne Exo-Skelette, welche die Beine eures Protagonisten verstärken.

Die Angaben zu den Pre-Order-Boni stammen von Sony und beziehen sich auf die digitale Version. Wir nehmen jedoch an, dass ihr wie üblich bei der physischen Version denselben Vorbesteller-Bonus bekommen werdet, auch wenn davon auf der Shopseite bei Amazon momentan noch nichts zu lesen ist.

Wie gut wird Death Stranding 2?

10:14 Death Stranding 2 sieht im neuen Trailer fantastisch aus und verrät auch endlich den Release-Termin

Erst vor einer Woche wurde der obige, rund zehn Minuten lange Trailer veröffentlicht, der uns bereits eine Menge über die Story und die Charaktere von Death Stranding 2 verrät. Wie üblich für ein Kojima-Spiel werden allerdings so viele seltsame Andeutungen gemacht und surreale Momente gezeigt, dass kaum zu entschlüsseln ist, worum es wirklich geht. Das ist auch gut so, schließlich machte es auch beim Vorgänger schon einen Großteil des Reizes aus, genau das herauszufinden.

Noch eindrucksvoller sind aber die wunderschönen und teils bizarren Landschaften, die uns vorgeführt werden. Generell scheint die Produktionsqualität des diesmal exklusiv für PS5 (und irgendwann später vielleicht für PC) erscheinenden Spiels noch einmal ein ganzes Stück höher zu sein als im noch für PS4 veröffentlichten Vorgänger. Die mit hochkarätigen Schauspielern besetzten Cutscenes sahen allerdings auch beim ersten Death Stranding schon fantastisch aus.

Die Landschaften von Death Stranding 2 sind mal realistisch, mal eher surreal, aber stets eindrucksvoll.

Spielerisch dürfte sich nicht allzu viel ändern: Wir sind erneut als ein von Norman Reedus gespielter postapokalyptischer Postbote unterwegs, wobei allein schon die Fortbewegungen mit dem enormen, schwer zu balancierenden Gewicht auf dem Rücken in dem unwegsamen Gelände eine Herausforderung ist. Zusätzlich dürften sich uns abermals sowohl Banditen als auch übersinnliche Wesen in den Weg stellen.

Fahrzeuge wird es auch wieder geben, diese sind ebenfalls bereits im Trailer zu sehen. Ansonsten werden wir uns auch diesmal überraschen lassen müssen, welche schrägen Ideen Kojima ins Spiel einbaut. Angesichts der Qualität des ersten Teils und des bisher gezeigten Materials ist die Hit-Wahrscheinlichkeit bei Death Stranding 2 allerdings ziemlich hoch.