Erscheint Death Stranding nicht mehr exklusiv für die PS4?

Vor wenigen Stunden gab es bereits eine gute Neuigkeit für all jene, die sich auf Death Stranding freuen. So wird es auf der Opening Night der gamescom am 19. August von Hideo Kojima höchstpersönlich neue Informationen zum mysteriösen Spiel geben.

Damit aber nicht genug, eine offizielle Seite von Sony PlayStation hat jetzt das Open World-Abenteuer von der Liste seiner Exclusives entfernt.

Wichtig! Hierbei handelt es sich lediglich um eine Vermutung, eine offizielle Stellungnahme seitens Kojima Productions oder Sony gibt es bislang noch nicht.

Seite entfernt Death Stranding als PS4-Exclusive

Bereits zuvor wurde immer wieder spekuliert, ob Death Stranding nach seinem angestrebten Release am 08. November diesen Jahres nicht auch für weitere Plattformen erscheint. Eine Pressemitteilung inklusive Hinweis auf einen Veröffentlichung für PC, wurde allerdings kurz nach Erscheinen wieder entfernt.

Die Seite PlayStation.com hat das Spiel von Kojima Productions jetzt allerdings aus der Liste ihrer Playstation-Exklusivspiele entfernt. Ob es sich dabei lediglich um einen Fehler handelt oder wir hier einen ersten Hinweis auf den Verlust der PS4-Exklusivität erhalten, lässt sich allerdings nicht mit Sicherheit sagen.

Wie die Liste inklusive Death Stranding noch vor einem Tag aussah, könnt ihr hier einsehen.

Erscheint Death Stranding für Google Stadia?

Was neben einem Release für PC und Xbox One nach einem Tweet von Hideo Kojima von Ende Juli ebenfalls im Bereich des Möglichen liegt, wäre eine Veröffentlichung Death Strandings auf Googles neuer Streaming-Plattform Stadia.

Woher stammt das Gerücht?

Das Thema kam auf, als Kojima selbst auf Twitter ein Bild zusammen mit Stadia-Mitarbeiterin Jade Raymond veröffentlichte. Raymond ist vielen als Produzentin der Anfänge von Assassin's Creed bekannt.

Thanks Jade Raymond for visiting our studio. ??? pic.twitter.com/E0dKuf6szE — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 25, 2019

Das Bild kommentierte Kojima mit den Worten "Danke Jade Raymond, dass du unser Studio besucht hast". Zwar kann es sich bei dem Besuch auch lediglich um ein Treffen alter Freunde handeln, ein Release auf Stadia ist seit dem Tweet aber wahrscheinlich.

Würde euch der Verlust der PS4-Exklusivität noch erstaunen?