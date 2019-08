Death Stranding - Neue Infos zum PS4-Spiel auf der gamescom

Obwohl zu Death Stranding, dem neuen Spiel von Metal Gear Solid-Papa Hideo Kojima, mittlerweile einige Fakten bekannt sind, herrschen immer noch etliche Unklarheiten um das Spiel. Viele - auch wir - waren davon ausgegangen, dass Death Stranding einen Auftritt auf der gamescom in Köln haben wird, und genau das wurde jetzt offiziell bestätigt.

Denn wie Geoff Keighly über seinen Twitter-Account bekannt gab, wird Hideo Kojima selbst am 19. August auf der Bühne der gamescom Opening Night auf der Bühne stehen und einen "neuen Einblick" in das Spiel geben. Keighly ist der Produzent der Opening Show und wird auch als Moderator durch den Abend führen.

Exited to announce @HIDEO_KOJIMA_EN will be live in Cologne during @gamescom Opening Night Live on Monday, August 19 to premiere a exclusive new look at DEATH STRANDING. ONL will stream around the world across all major platforms! pic.twitter.com/HYD9UZXS1J