Death Stranding: Fotomodus für PS4 bestätigt

Das Action-Spiel Death Stranding bekommt jetzt auch auf der PS4 einen Fotomodus. Das bestätigte Schöpfer Hideo Kojima persönlich auf Twitter.

Wie die Spielewebseite IGN berichtete, wird die PS4-Version von Death Stranding in Kürze ein Feature erhalten, das PC-Spieler bereits ausprobieren konnten: Den Fotomodus. Dass der kommt, ist offiziell, denn niemand anders als Entwickler Hideo Kojima selbst postete dies auf Twitter.

Today’s good news!

DEATH STRANDING PC ver. Photo Mode will be also implemented for PS4 ver. as many of you requested! We are doing the final checks right now and trying to make it happen at the end of this month’s update. Photo Mode during your journey and delivery?? pic.twitter.com/Dspi2DpVpS