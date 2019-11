Was passiert, wenn ihr Death Stranding an eurem Geburtstag spielt?

Wenn ihr in Death Stranding einen neuen Spielstand anlegt, werdet ihr direkt gefagt, wann ihr Geburtstag habt. Falls ihr wissen wollt, was sich dahinter verbirgt, aber nicht so lange warten wollt, verraten wir euch in diesem Artikel, welche Überraschung die Entwickler von Kojima Productions eingebaut haben.

Weil heute dein Geburtstag ist..

Selbstverständlich ist der folgende Absatz ein Spoiler und nur wer kein Problem damit hat, sich vorab ein paar Kleinigkeiten zum Spiel verraten zu lassen, sollte jetzt weiterlesen. Also gut, ihr wurdet gewarnt!

Zuallererst solltet ihr euch nicht in die Irre führen lassen. Zwar blendet das Spiel eine Nachricht ein, in der von veränderten DOOMS-Fähigkeiten für bestimmte Sternzeichen die Rede ist, doch euer Geburtstag hat (da sind wir uns sehr sicher) nichts mit den tatsächlichen Gameplay-Mechaniken zu tun.

Überraschung! Stattdessen erwartet euch, ganz traditionell, ein Geburtstagskuchen und eine Reihe an Glückwünschen. Und die findet ihr wie folgt:

reist zur nächstgelegenden Stadt

betretet dort euren privaten Raum

werft einen Blick auf den Tisch

Neben den Monster Energy-Dosen werdet ihr dann einen Kuchen vorfinden, auf dem vier Kerzen brennen. Zusätzlich erhaltet ihr dann eine Mail von allen Bridges-Mitarbeitern, die sich bei euch für die harte Arbeit bedanken und alles Gute wünschen - ein paar Likes gibt es obendrauf.

Wenn ihr mit dem Lesen der Mail fertig seid und zurück auf den Tisch schaut, dann werdet ihr sehen, dass der Kuchen schon ordentlich angeknabbert wurde.

Das scheint es mit den Feierlichkeiten aber schon gewesen zu sein. Allerdings halten wir hier die Möglichkeit offen, dass Death Stranding an eurem besonderen Tag weitere Geheimnisse zu bieten hat - vielleicht stoßt ihr ja darauf.

So könnt ihr euren Geburtstag vorziehen!

Es gibt natürlich einen simplen Weg, wie ihr schon vorab an euren Kuchen kommt. Im Grunde müsst ihr dem Spiel nur vorgaukeln, dass heute euer Geburtstag ist. Und das geht am einfachsten, wenn ihr einfach die Systemuhr der PS4 umstellt.

Geht dafür einfach in die Einstellungen der Konsole, wählt den Punkt "Datum und Uhrzeit" aus, stellt euren Geburtstag ein und schon seid ihr ein Jahr älter. Zur Sicherheit kann es ratsam sein, auch die Internetverbindung zu kappen, damit Death Stranding euren Betrug nicht merkt.